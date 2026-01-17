Urheilu

Saku Poranen nautti viiden tehopisteen illasta, kun Kajaanin Papas kaatoi kotikentällään porvoolaisen PSS:n. Kuva: Pekka Pajala

Papasin timanttinen suoritus vei joukkueen tiukemmin pudotuspelijahtiin – ”Emme ole pelanneet kymmeneen vuoteen noin hyvää peliä”

Papas on lauantaisen voiton jälkeen pisteen päässä pudotuspeleistä. Loppukauden otteluohjelma on joukkueelle suotuisa.

Kainuun Sanomat

Kajaanin Papasin salibandyn miesten Suomisarjassa pelaava Kajaanin Papas oli lauantaina vedenjakajalla loppukauden suhteen.

Ennakkoasetelmat otteluun Porvoon Salibandyseuraa vastaan olivat selvät: voitolla Papas lähtisi terävämmin kohti taistelua pudotuspelipaikasta, tappiolla joukkueen reitti näyttä

