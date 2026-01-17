Urheilu
Papasin timanttinen suoritus vei joukkueen tiukemmin pudotuspelijahtiin – ”Emme ole pelanneet kymmeneen vuoteen noin hyvää peliä”
Papas on lauantaisen voiton jälkeen pisteen päässä pudotuspeleistä. Loppukauden otteluohjelma on joukkueelle suotuisa.
Kajaanin Papasin salibandyn miesten Suomisarjassa pelaava Kajaanin Papas oli lauantaina vedenjakajalla loppukauden suhteen.
Ennakkoasetelmat otteluun Porvoon Salibandyseuraa vastaan olivat selvät: voitolla Papas lähtisi terävämmin kohti taistelua pudotuspelipaikasta, tappiolla joukkueen reitti näyttä