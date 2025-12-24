Paikallisuutiset
Perhe ei ehtinyt Kajaaniin asti – lapsi syntyi aamuyöllä bussipysäkille parkissa olleeseen ambulanssiin
”Se oli perhesynnytys siitä huolimatta, että poika syntyi bussipysäkillä kello neljä.”
Olga ja Arttu Aitto-ojan kolmas lapsi syntyi bussipysäkille ambulanssiin Nivalan ja Sievin rajalle syyskuun lopussa. Synnytys eteni rauhallisesti ja hallitusti eikä äiti tuntenut pelkoa missään vaiheessa.
Aitto-ojat olivat valinneet synnytyssairaalaksi Kajaanin keskussairaalan, sillä Kokkolassa perhe