Paikallisuutiset

Perhe ei ehtinyt Kajaaniin asti – lapsi syntyi aamuyöllä bussipysäkille parkissa olleeseen ambulanssiin

”Se oli perhesynnytys siitä huolimatta, että poika syntyi bussipysäkillä kello neljä.”

Kahden ja puolen kuukauden ikäinen Elia on pikkuveli, jota Ilari ja Sofia Aitto-oja tykkäävät hoitaa. Ilari on pian kaksivuotias ja Sofia on neljävuotias. Kuva: Päivi Savela

Päivi Savela Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Olga ja Arttu Aitto-ojan kolmas lapsi syntyi bussipysäkille ambulanssiin Nivalan ja Sievin rajalle syyskuun lopussa. Synnytys eteni rauhallisesti ja hallitusti eikä äiti tuntenut pelkoa missään vaiheessa.

Aitto-ojat olivat valinneet synnytyssairaalaksi Kajaanin keskussairaalan, sillä Kokkolassa perhe