Kansanedustaja ja perussuomalaisten Kainuun piirin puheenjohtaja Mikko Polvinen kuvattiin kesäkuussa 2024 europarlamenttivaalien vaalivalvojaisissa. Kuva: Inka Hurskainen / Arkisto

Perussuomalaisten Kainuun piiri lakkaa ja yhdistyy Pohjois-Pohjanmaan kanssa – syynä toiminnan tehostaminen

Kainuun piirin taival on ollut noin 18 vuoden mittainen. Historiassa Kainuun perussuomalaiset ovat olleet ennenkin osa Oulun seudun piiriä.

Kainuun Sanomat

Perussuomalaisten Kainuun piiri lakkautetaan ja liitetään osaksi Pohjois-Pohjanmaan piiriä ensi vuoden alusta lähtien.

Perussuomalaisten puoluehallitus on päättänyt vähentää puolueen piirien määrää koko maan 16:sta niin, että uusi lukumäärä on 13 piiriä.

Päätöksellä pyritään tehostamaan toimintaa. Puo

