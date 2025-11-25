Paikallisuutiset
Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuun Kainuussa odotettavissa käänne 5–10 vuoden kuluttua
2045 ulottuvan väestöennusteen mukaan työikäisten määrä vähenee Kainuussa 3 500 ihmisellä eli noin 9 prosentilla. Maahanmuuton merkitys korostuu.
Vaikka Kainuun työttömyysaste on maan pienimpiä, maakunnan sisällä tilanne heikentyi lokakuussa. Analyytikko Atte Laitinen Kainuun ely-keskuksesta pitää lokakuun tilannetta yllätyksensä, jota kuitenkin selittää muutos tilastoinnissa.
Kainuun työttömyysaste on laskenut maaliskuusta alkaen, ja Laitisen