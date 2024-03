Kotimaa

Pohjois-Ruotsista kuuluu kummia – Junan suistuma hälytti Suomessakin: Tekikö Venäjä hybridi-iskun länsinaapurin rataverkkoon ilman, että sitä tajuttiin?

Pohjoisessa Ruotsissa kaksi rahtijunaa on suistunut samalla raideosuudella muutaman kuukauden sisään. Viimeisin onnettomuus tapahtui vain vähän Ruotsin Nato-jäsenyyden varmentumisen jälkeen. Raide on Suomelle sotilaspoliittisesti tärkeä.

Aleksi Vienonen Kainuun Sanomat

Ruotsin Malmiradalla juna suistui ennen joulua. Viime viikonloppuna samalla rautatieosuudella juna suistui uudestaan. Ratayhteys on Pohjois-Euroopan strategisimpia, koska se yhdistää Pohjois-Itämeren Atlanttiin raskaalla rautatiellä.

Se on elintärkeä myös Suomelle, jos haluamme kriisissä saada Natolta joukkoja ja vahvistuksia Norjan satamista rautateitse.

Malmirata on strateginen Suomelle ja koko Pohjolalle. Sen kautta voitaisiin sotilaallisessa kriisissä tuoda tehokkaasti materiaalia ja joukkoja muista Nato-maista Narvikin sataman kautta Luulajaan ja sen kautta Suomeen. Kuva: null

Ruotsin poliisi ja turvallisuuspoliisi Säpo tutkivat, voiko tapausten taustalla olla sabotaasi. Ruotsin onnettomuustutkimuskeskus on kommentoinut tapahtumaa onnettomuutena.

Sen sijaan hybridi-iskusta ei Ruotsissa ole julkisuudessa puhuttu, vaikka tältä puolen Pohjanlahtea tilanne näyttää juuri siltä.

Voisiko kyseessä olla vieraan valtion hybridi-isku, Hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen?

– En halua missään tapauksessa esittää väitettä, että tässä olisi taustalla esimerkiksi Venäjä, mutta jos joku kävisi hybridikampanjaa Suomea tai Ruotsia vastaan, niin tällaiset iskut sopisivat laajempina ja toistuvampina hyvin hybridikampanjaan, jossa yritetään saada maa menettämään taloutensa tehoa ja sekasorron alaiseksi. Sellaiseen tällainen sopisi, Savolainen kommentoi.

Hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen kehottaa varautumaan raideinfraan kohdistettuihin sabotaaseihin kehittämällä raiteiden korjaus- ja huoltovalmiutta. Kuva: null

Savolainen tuli Suomessa kuuluisaksi siitä, että kauan ennen muita hän osasi selittää mediassa oikein Suomenlahden kaasuputken vaurioitumisen syyn pitämällä esillä niin sanottua ankkuriteoriaa.

Savolainen näkeekin Ruotsin junaradan ja Suomenlahden kaasuputken tapauksissa yhtäläisyyksiä.

Molemmat ovat omituisia tapahtumia, jotka jättävät hyvin paljon kysymyksiä ilmaan. Tahallisuuden ja vahingon raja on hybridi-iskuissa usein tarkoituksella hämärretty.

Toistuvuutta tilanteessa jo on, koska raide vaurioitui ensimmäisen kerran ennen joulua junan suistumisen takia. Juna ehti ennen joulukuun tapahtumaa kulkea jopa 15 kilometriä suistunut vaunu perässään tuhoten rataa pitkältä matkalta.

Raidetekniikan asiantuntija on Ruotsin raidetapauksista hämillään. Tapahtumien ei pitäisi olla mahdollisia.

– Siinä meni hyvin paljon rataa kokonaan rikki. On hyvin erikoista, miksi juna kulki kiskoilla näin pitkään ja raahasi suistunutta vaunua perässään. Siellä on kuitenkin paljon kulunvalvontaan liittyviä laitteita, joiden pitäisi tästä hälyttää. On tapahtumaketjuna hämmentävää, miten näin pitkä vaurio tuli, Tampereen yliopiston rautatietekniikan dosentti Heikki Luomala kertoo.

Vasta korjattu rata vaurioitui uudestaan viime viikonloppuna, kun juna suistui jälleen. Tämä on herättänyt kysymyksiä, voiko salama iskeä samaan paikkaan kahdesti.

– Yksi vaihtoehto on, että kun on talvityönä jouduttu korjaamaan, niin kaikki ei ole mennyt hyvin, Luomala pohtii.

Pystyykö junan suistamaan kiskoilta tahallisesti niin, että se näyttää tekniseltä vialta?

– Lyhyt vastaus on, että pystyy. Ihan helposti pystyy operoimaan niin, että ei jää jälkiä tai sitä ei huomata. Yleensä aina löydetään jokin tekninen syy sille, että suistuminen tapahtuu. Lehdessä ei ehkä kannata kertoa keinoja, miten juna voidaan suistaa tahallisesti jälkiä jättämättä, Luomala sanoo.

Ruotsin mediassa sotilasasiantuntijat ovat korostaneet Pohjois-Ruotsin rautatieyhteyden merkitystä Nato-Ruotsille, Nato-Suomelle ja koko Pohjolalle.

Rautatiet ovat osa Suomen kriittistä infraa, jonka toimivuus on turvattava kaikissa oloissa. Otkes tutkii parhaillaan myös tavarajunan veturin suistumista raiteilta Tampereen aseman pohjoispuolella marraskuussa 2023. Kuva: Joel Maisalmi

Kriisissä rautatie olisi tärkeä huoltoreitti, jota kautta Norjasta voitaisiin kuljettaa Nato-joukkoja ja -kalustoa Suomen ja Ruotsin Lappiin tilanteessa, jossa Nato ja Venäjä ajautuisivat avoimeen sotilaalliseen konfliktiin.

Jukka Savolainen on taustaltaan ammattiupseeri ja pystyy kommentoimaan radan merkitystä myös sotilasstrategian näkökulmasta.

– Tämä rautatieyhteys on epäilemättä strateginen sotilaallisessa mielessä ja taloudellisessa mielessä. Sen takia se sopisi erilaisten operaatioiden kohteeksi, Savolainen kommentoi.

Kiirunan ja Narvikin välillä kulkee normaalisti 24 malmijunaa vuorokaudessa ja myös henkilöliikennettä. Pohjois-Ruotsin rautamalmiesiintymät olivat jo toisessa maailmasodassa hyvin strategisessa asemassa, eikä tämä merkitys ole nykyaikanakaan väistynyt.

Rauta ja teräs ovat tärkeitä nykyaseidenkin valmistuksessa. Ilman rautaa ei tehdä tykistöammuksia, tykkejä tai panssarivaunuja, joita Ukraina kipeästi tarvitsee.

Jo karttakuvaa tutkimalla on selvää, että rautatiereitti olisi Pohjois-Euroopan sotilaallisessa kriisissä nopein ja turvallisin tapa kuljettaa joukkoja ja kalustoa Atlantin kautta Pohjois-Suomeen ja Pohjois-Ruotsiin Norjan rannikon satamista.

Suojelupoliisin mukaan Suomen raideinfraan ei kohdistu suoraa sabotaasiuhkaa.

"Emme pidä Suomen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvaa, yhteiskunnan toiminnan lamaannuttavaa sabotaasia tällä hetkellä todennäköisenä. Sen sijaan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuva tiedustelun riski on kohonnut", Suojelupoliisin viestintä lausui kirjallisesti Lännen Median tiedusteluun.

Suojelupoliisilta kysyttiin myös, olisiko Suomen raiteilla kaksi viikkoa sitten tapahtuneessa ratavauriossa voinut olla kyse sabotaasista tai sen uhkaan varautumisesta.

Ratavaurion takia VR pysäytti yllättäen kaiken henkilöliikenteen.

"Suomessa tapahtuneessa ratarikossa ei ole havaittu mitään Supon toimialaan viittaavaa", Supo jatkoi kirjallisessa vastuksessaan.

Raideasiantuntija Luomalan mukaan tuolloin tiedotetussa ratavauriossa on kuitenkin paljon avoimia kysymyksiä, jotka eivät täsmää.

– Koko liikenteen stoppaaminen on hyvin poikkeuksellista. Kiskovaurioita ja jopa kiskojen katkeamista sattuu useita kertoja vuodessa, ja yleensä se pystytään hyvin rajaamaan pieneen joukkoon kalustoa. Nyt ongelma pääsi jostain syystä koskemaan suurta joukkoa kalustoa, Luomala sanoo.

Pidätkö VR:n toimintaa ylimitoitettuna?

– Varmaan siinä hetkessä, kun päätös on tehty, se on katsottu tarpeelliseksi. En halua ottaa kantaa siihen, oliko päätös oikea, mutta minun nähdäkseni oli aika pieni vika, miksi raideliikenne pysäytettiin.

Yleisellä tasolla Jukka Savolaisen mukaan se, että junan voi suistaa niin, että tahallisuus on vaikea osoittaa, sopisi erittäin hyvin hybridioperaatioiden pelikirjaan.

Hybridi-iskuissa on tyypillistä, että kohteelle ne näyttävät ainakin alussa teknisiltä vioilta tai johtuvan inhimillisestä vahingosta.

Savolainen jakaa hybridi-iskut kahteen kategoriaan. Yhteen kuuluvat iskut, joiden tarkoituksena on antaa viesti siitä, että tekijällä on kyky iskuihin. Toiseen kategoriaan kuuluvat iskut, jotka aiheuttavat todellista haittaa kohteelleen.

– Hybridioperaatio voi liikkua aina hyvin monessa skaalassa. Se voi olla varoitus- ja uhkaamiskokoinen, jolla halutaan tuoda esille, että vaikutuskykyä on. Lisäksi voidaan tehdä iskuja niin, että niillä saadaan isompaa vaikutusta, Savolainen sanoo.

Savolaisen mukaan esimerkiksi raideinfraan kohdistuvilta iskuilta ei käytännössä voi suojautua, jos vastapuoli haluaa sellaisen tehdä.

Sen takia ainoaksi keinoksi jää niihin varautuminen, mikäli sellainen pääsee tapahtumaan.

– Riippumatta siitä, että saadaanko todistettua tämä tahallisuus vai ei, meidän pitää oppia, että tällaisia vaurioita voidaan aiheuttaa.

– Jos joku haluaa aiheuttaa meille isoa vaurioita, pitää miettiä, miten korjauskapasiteettia on etukäteen valmiudessa, Savolainen summaa.

Uutiskertaus Malmiradan tapahtumat Malmirata (ruots. Malmbanan) on Ruotsin ja Norjan rataverkkoon kuuluva 500 kilometrin mittainen rataosuus. Se alkaa Perämeren rannikolta Luulajan kaupungista Ruotsissa ja päättyy Atlantin valtameren rantaan Narvikissa Norjassa. Rataosan suurin käyttäjä on kaivosyhtiö LKAB:n tytäryhtiö MTAB. Firma kuljettaa Kiirunan ja Malmbergetin kaivoksista louhittua rautamalmia Luulajan ja Narvikin satamiin, joissa malmi kuormataan laivoihin vientiä varten. Tavarajuna suistui Malmiradalta Kiirunan ja Narvikin välillä lähellä Norjaa viime viikon lauantaina. Tapaus oli jo toinen raideonnettomuus samalla rataosuudella lyhyen ajan sisään tänä talvena. Edellisen kerran juna suistui 17. joulukuuta. Rata on Ruotsin viennille ja kansantaloudelle tärkeä. Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien myötä on korostunut radan sotilaallinen merkitys.

