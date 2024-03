Kotimaa

Presidentti Stubb aloitti järeällä Venäjä-viestillä: "Tuomitsen Navalnyin poliittisen murhan, Venäjän poliittinen johto pitää saada siitä vastuuseen"

Ensimmäinen työmatka tasavallan presidentti Alexander Stubbilla suuntautuu Naton sotaharjoitukseen Norjan Tromssan seudulle. Suomen 13:s presidentti aikoo jatkaa tiivistä yhteistyötä eduskunnan kanssa.

Toni Viljanmaa Kainuun Sanomat

Tasavallan presidentti Alexander Stubb näytti heti persoonaansa presidentin virkaanastujaisissa ja pitäessään ensimmäisen lehdistötilaisuutensa Presidentinlinnan Peilisalissa perjantaina iltapäivällä.

Päivän juhlallisuudet sujuivat perinteitä kunnioittavasti mutta silti mutkattomasti.

Suomen 13:s presidentti antoi heti osoituksen monipuolisesta kielitaidostaan, kun hän tervehti rouva Suzanne Innes-Stubbin kanssa Helsinkiin sijoitettuja diplomaatteja englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Kilistely sujui suomeksi: "Kippis!", tasavallan presidentti huojensi suurlähettiläitä.

Alexander Stubb sai käyttää kielitaitoaan ensimmäisenä työpäivänä presidenttinä. Diplomaateille malja nousi kuitenkin selkeästi suomeksi: "Kippis!". Kuva: MAURI RATILAINEN

Seremoniallisen päivän päätteeksi Stubb linjasi tiedotustilaisuudessa ulkopolitiikkansa peruspilarit. Nato-Suomella on edessä uusi aikakausi, ja presidentin ulkopoliittinen linja rakentuu idealismin ja realismin kahdelle pilarille. Idealismia on vahva usko läntisiin arvoihin ja realismia vahvan puolustuksen ylläpitäminen.

Stubb vastasi Lännen Median kysymykseen Venäjän sisäisestä tilanteesta, kun tuhannet venäläiset kokoontuivat toisinajattelija Aleksei Navalnyin hautajaisiin Moskovassa samaan aikaan virkaanastujaisten kanssa.

Teksti oli harvinaisen järeää aloittavalle Suomen presidentille.

– Lähtökohta on tietysti se, että tuomitsen Navalnyin poliittisen murhan. Venäjän poliittinen johto pitää saada siitä vastuuseen. Tervehdin ilolla sitä, että Venäjän kansalaiset ovat mieltään osoittamassa tämän kansalaistaistelijan hautajaisissa, Stubb sanoi.

Presidenttien sijaan kansalaisjärjestöt vaikuttavat toisiin kansalaisjärjestöihin.

– Pienetkin liikkeet, jotka tukevat Venäjällä kansalaisyhteiskuntaa, demokratiaa ja sananvapautta, niitä tervehdin arvopohjaisen realismin nimissä ilolla.

Stubb arvioi, että isoja muutoksia Venäjällä ei ole luvassa. Diplomaateille Stubb sanoi hieman aiemmin, että Venäjä "yrittää tappaa liberalismin" – siitä ei ole tulossa vapaata demokratiaa.

– Navalnyin kuolema on eräänlainen symboli siitä, missä tilassa Venäjä tällä hetkellä on. Ihmishengellä ei näytä olevan Venäjän johdolle minkäänlaista merkitystä. Ihminen pystytään tappamaan, poistamaan, ilman että olkaa kohautetaan, Stubb sanoi.

"Ukrainaa autettava niin kauan kuin tarvitaan"

Poliittisia suhteita ei Venäjän kanssa voi Stubbin mukaan nyt olla. Rajaviranomaiset ja diplomatia toimivat ja hoitavat päivittäisiä asioita. Suhteiden herättäminen henkiin edellyttää presidentin mukaan sitä, että sota Ukrainassa loppuu.

Helsinkiin sijoitetuille diplomaateille Stubb sanoi, että Ukrainaa on tuettava "niin kauan kuin tarvitaan" (as long as it takes). Länsi on auttanut Ukrainaa, mutta enemmänkin voidaan tehdä.

Suomi on Stubbin mielestä hoitanut hyvin oman osansa, ja olemme avainasemassa ainakin yhdessä asiassa.

– Suomi on yksi niistä harvoista maista, jotka kykenevät auttamaan ammustuotannossa. Meidän pitää herätä Euroopan puolustusteollisuuteen. Ymmärrän hyvin presidentti [Volodymyr] Zelenskyin hädän.

Presidentti Stubb otti selväsanaisesti kantaa Aleksei Navalnyin kohtaloon Venäjällä. Stubb kertoi Lännen Median kysymykseen vastatessaan, että hän tuomitsee Navalnyin poliittisen murhan ja tervehtii ilolla venäläisten lähtemistä muistamaan vapaustaistelijaa. Kuva: MAURI RATILAINEN

"Ydinasepelotteen oltava todellinen"

Ydinenergialain mahdollinen uudistaminen oli kuuma puheenaihe presidentinvaaleissa. Stubb oli kampanjassaan sitä mieltä, että ydinaseita tulisi voida liikuttaa Suomessa, mikä ei nykyisen lain mukaan ole mahdollista.

– Lähtisin liikkeelle siitä, että ydinasepelotteen pitää olla todellinen. Nato antaa meille käytännössä kolme pidäkettä jäsenyytemme myötä: ensimmäinen on sotilaallinen eli sotilaat, toinen ohjukset eli ammukset ja kolmas ydinasepelote, joka tulee Yhdysvalloilta.

Stubb muistutti siitä, että Suomi on osa ydinasesateenvarjoa, mutta presidenttinä hän ei puutu siihen, mitä eduskunta asiasta mahdollisesti laiksi säätää.

Ensi viikolla Naton sotaharjoituksiin

Stubb aikoo matkustaa paljon. Videokokoukset kun eivät diplomatiassa korvaa kasvokkaista kohtaamista. Ensimmäisen matkansa Stubb tekee ajan hengen mukaan Naton Nordic Response -sotaharjoituksiin Pohjois-Norjaan heti ensi viikolla.

– Se, että matkustan ensimmäiselle työmatkalle Nato-harjoitukseen, on ehkä osoitus uuden aikakauden alusta, Stubb sanoi.

Halu painottaa rauhanvälitykseen näkyy Stubbin kabinetissa siinä, että Martti Ahtisaaren perustaman rauhanvälitystoimiston CMI:n ohjelmajohtaja Ville Brummer on mukana kabinetissa.

– Meillä on kyky toimia rauhanvälityksen suurvaltana myös Naton jäsenenä ihan samalla tavalla kuin Norja on aikaisemmin ollut. Meillä on paljon osaamista ja henkilöpuolella Pekka Haavisto on yksi kärkinimistä. Olen ihan varma siitä, että Pekka Haavistolle tulee löytymään kansainvälisiä tehtäviä. Tuen tietysti omalta osaltani häntä, Stubb sanoi.

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin virkaanastujaispäivä sujui juhlavasti ja paikoin virallisesti. Median eteen asteli kuitenkin tutun oloinen poliitikko. Kuva: MAURI RATILAINEN

Tiivis yhteys eduskuntaan

Päivän vahvimpia viestejä pitkin virkaanastujaispäivää oli presidentillinen parlamentaarisuus.

Väistynyt presidentti Sauli Niinistö korosti eduskunnassa presidentin tiivistä yhteydenpitoa eduskunnan kanssa. Samaa toivoi presidenttinä aloittavalta Stubbilta eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.).

Presidentinlinnan valtiosalissa Stubb sanoi pääministeri Petteri Orpolle (kok.) haluavansa vahvistaa entisestään yhteydenpitoa presidentin ja parlamentin välillä.

Stubb kertoi tavanneensa jo epävirallisesti puhemies Halla-ahon sekä puolueiden sekä eduskunnan valiokuntien puheenjohtajia, kuten ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljusen (sd.) ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Jukka Kopran (kok.).

– Tulen kutsumaan ulko- ja puolustusvaliokunnan sekä eduskuntaryhmät linnaan erikseen keskustelemaan ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta, Stubb lupasi lehdistötilaisuudessa.

Maanantaina Stubb tapaa Suomeen saapuvan Euroopan parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan. Ensimmäisistä kotimaan matkoista kuullaan presidentin mukaan myöhemmin.

"Toimiva talous turvallisuuden tae"

Pieni nyökkäys hallituksen suuntaan kuultiin, kun Stubb tiivisti "toimivan talouden olevan turvallisuuden tae" ja että Suomen on pysyttävä yhtenäisenä vaikeuksien edessä. Orpo oli vähän aikaisemmin sanonut onnittelupuheessaan, kuinka hallitus "joutuu tekemään kipeitä ratkaisuja, jotta seuraavalle sukupolvelle voidaan taata hyvinvointi".

Sauli Niinistö arveli, että Suomen 13:s presidentti Alexander Stubb toimisi hänen kanssaan samoin, jos presidentti Vladimir Putin soittaisi. Puheluun voi vastata, jos sillä on jotain hyvää saavutettavissa. Kuva: MAURI RATILAINEN

Stubbin olemus oli pitkin päivää rauhallisen presidentillinen, mutta välillä pirskahteli myös tuttu "hymyilevä Alex". Näin kävi esimerkiksi, kun pitkän kättelykierroksen jälkeen uusi presidentti komensi istuvaa hallitusta, Puolustusvoimien, kirkon ja yliopistojen edustajia sekä muita juhlavieraita seurustelemaan vapaasti presidentinlinnan valtiosalissa. Seurauksena oli välitön puheensorina ja lasien kilistely.

– Päällimmäisenä on kiitollisuuden tunne ja tunne siitä, että on saanut olla läheistensä kanssa näinkin suurena päivänä, uusi presidentti sanoi lehdistölle heti aluksi.

Suzanne Innes-Stubb, Alexander Stubb, Sauli Niinistö ja Jenni Haukio tervehtivät kansalaisia parvekkeelta. Kuva: MAURI RATILAINEN

"Päällimmäisenä on kiitollisuuden tunne ja tunne siitä, että on saanut olla läheistensä kanssa näinkin suurena päivänä."Alexander StubbUusi tasavallan presidentti