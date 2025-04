Mielipiteet

Puheenvuoro: Kainuun yrittäjistä kolmasosa eläköityy kymmenen vuoden sisällä – hyvin valmisteltu omistajanvaihdos helpottaa yrityksen myyntiä

Atte Laitinen, Kainuun ely

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Aloittaneiden yritysten määrä on ollut Kainuussa useimpina viime vuosina selvästi suurempi kuin lopettaneiden. Kainuu onkin potentiaalinen alue yritystoiminnalle, sillä sen talouskasvu on ollut maakunnista suurinta vuodesta 2015 ja esimerkiksi palkkataso on ollut viime vuosina nopeassa nousussa. Työ