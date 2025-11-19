Paikallisuutiset

Puolangalla tapahtuneista metsästysrikoksista tuomittiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin ja aseiden menettämisiin. Kuva: arkisto. Kuva: Teijo Määttänen

Puolangan metsästysrikoksista ehdollista vankeutta yhdeksälle – hirviä kaadettiin salaa kolme

Hirviseurue kaatoi hirviä Puolangalla vuonna 2022. Oikeus tuomitsi yhdeksän jäsentä ehdolliseen vankeuteen metsästysrikoksista ja luvattomasta pyynnistä.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuun käräjäoikeus tuomitsi yhdeksän hirviseurueen jäsentä syksyllä 2022 tapahtuneista perusmuotoisista metsästysrikoksista ja luvattomasta pyynnistä ehdollisiin vankeusrangaistuksiin, vuoden mittaiseen metsästyskieltoon ja korvausvaateisiin.

Vastaajat eivät ole kainuulaisia.

Syyttäjä vaati vastaaji

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä