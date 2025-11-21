Paikallisuutiset

Lopakka sai paljon tarpeellista tietoa suunnittelua varten vierailuillaan Kuhmon Juminkeossa ja Koppasessa. Kuva: Jenna Lopakan kotialbumi

”Puuta, Kalevalaa ja tervaa” –oululainen arkkitehtiopiskelija suunnittelee Kuhmon toria uusiksi

Torialuetta halutaan kehittää Kuhmossa. Omia ajatuksiaan torialueen suunnitelmaluonnoksesta voi kertoa yleisötilaisuudessa maanantaina 24. marraskuuta.

Kainuun Sanomat

Kuhmon kaupunki on tilannut Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköltä diplomityönä suoritettavan yleissuunnitelman Kuhmon torille. Arkkitehdiksi opiskeleva ja pian valmistuva Jenna Lopakka, 28, otti työn vastaan.

Lopakan tekemät suunnitelmaluonnokset esitellään yleisötilaisuudessa, jossa kaupunkilais

