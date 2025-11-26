Paikallisuutiset

Vartius ja itärajan esteaita. Kuva: arkisto. Kuva: Niko Kemppainen

Rajavartiolaitos vahvistaa itärajan valvontaa droonien, ajoneuvojen ja radiojärjestelmien avulla

Euroopan Unionin myöntämällä lisärahoituksella toteutetaan rajan valvontaa ja tilannekuvaa parantavia hankkeita.

Vuonna 2024 Suomi sai EU:lta 50 miljoonaa euroa lisärahaa itärajan valvontaan ja valvonnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Suomen itäraja on myös EU:n pisin itäraja, joten sen valvonta on merkittävä osa Euroopan unionin rajaturvallisuutta.

Rajavartiolaitoksen tiedotteen mukaan viime keväänä Rajavartio

