Tapani Juntikka muutti Kainuuseen kolme vuotta sitten. Sitä ennen hän on tehnyt kriisipuhelintyötä pitkään muun muassa Kemi-Tornion seudulla. Hänet kuvattiin Kajaanissa Seminaarin alueella, jossa Mieli-talo toimii. Kuva: Tanja Nuotio

Ristijärveläinen Tapani Juntikka luo toivoa kriisipuhelimessa – konkari kertoo nyt, mitä itkuiset puhelut paljastavat ajastamme

Vapaaehtoiset ehtivät vastata vain noin neljäsosaan kaikista saapuvista puheluista koko maassa. Viime vuonna Mieli ry:ssä tehtiin ennätys, kun vastattujen puhelujen määrä oli kaikkien aikojen suurin: yli satatuhatta.

Kainuun Sanomat

– Kriisipuhelin, vapaaehtoinen puhelimessa.

Näillä sanoilla Tapani Juntikka vastaa Mieli ry:n kriisipuhelimeen Kajaanin toimitiloissa tai etänä kotonaan Ristijärvellä.

Juntikalla on perspektiiviä kriisipuhelinpäivystäjän työhön, sillä hän on tehnyt vapaaehtoistyötä jo 35 vuoden ajan.

