Ristijärveläinen Tapani Juntikka luo toivoa kriisipuhelimessa – konkari kertoo nyt, mitä itkuiset puhelut paljastavat ajastamme
Vapaaehtoiset ehtivät vastata vain noin neljäsosaan kaikista saapuvista puheluista koko maassa. Viime vuonna Mieli ry:ssä tehtiin ennätys, kun vastattujen puhelujen määrä oli kaikkien aikojen suurin: yli satatuhatta.
– Kriisipuhelin, vapaaehtoinen puhelimessa.
Näillä sanoilla Tapani Juntikka vastaa Mieli ry:n kriisipuhelimeen Kajaanin toimitiloissa tai etänä kotonaan Ristijärvellä.
Juntikalla on perspektiiviä kriisipuhelinpäivystäjän työhön, sillä hän on tehnyt vapaaehtoistyötä jo 35 vuoden ajan.
Valtakunnallinen k