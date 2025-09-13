Paikallisuutiset
Rohkea vastaus yllättävään kysymykseen sysäsi kajaanilaislähtöisen Niki Kunnaksen suureen seikkailuun
Media-alaa Kajaanissa opiskellut Kunnas haaveilee näyttelijänurasta. Hän ajatteli pitää välivuoden Helsingissä, ennen kuin hakee opiskelemaan, mutta välivuosi venähti yllättävän kiinnityksen takia.
Suuri seikkailu voi alkaa esimerkiksi siten, että luulet hyvän ystäväsi kysymystä vitsiksi, johon vastaat ”joo”. Tällainen huoleton heitto saattaa kuitenkin yllättäen lennättää sinut hetkessä toiselle puolelle maapalloa maahan, jossa et ole koskaan aiemmin käynyt.
Kajaanilaislähtöiselle Niki Kunnakse