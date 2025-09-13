Paikallisuutiset

Niki Kunnas kiertää paraikaa Yhdysvaltain itärannikkoa kouvolalaisen sirkuskoulu bravuurin mukana. Kuvassa Kunnas on keskellä oikealla. Kuva: Flip-sirkus

Rohkea vastaus yllättävään kysymykseen sysäsi kajaanilaislähtöisen Niki Kunnaksen suureen seikkailuun

Media-alaa Kajaanissa opiskellut Kunnas haaveilee näyttelijänurasta. Hän ajatteli pitää välivuoden Helsingissä, ennen kuin hakee opiskelemaan, mutta välivuosi venähti yllättävän kiinnityksen takia.

Miika Manninen Kainuun Sanomat

Suuri seikkailu voi alkaa esimerkiksi siten, että luulet hyvän ystäväsi kysymystä vitsiksi, johon vastaat ”joo”. Tällainen huoleton heitto saattaa kuitenkin yllättäen lennättää sinut hetkessä toiselle puolelle maapalloa maahan, jossa et ole koskaan aiemmin käynyt.

Kajaanilaislähtöiselle Niki Kunnakse