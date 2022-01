S-ryhmä lennätti Suomeen rahtikoneellisen kotitestejä

Viime viikolla Kiinasta Suomeen saapuneen rahtikoneen kyydissä olleet koronan antigeenikotitestit on tänään aseteltu myyntiin S-ryhmän myymälöihin ympäri maan. Kotitestien kysyntä on ollut kovaa, ja ne ovat olleet loppu monessa apteekissa ja päivittäistavarakaupassa.

– Kiinasta Suomeen lentorahtina tuodun erän avulla saamme pidettyä testien saatavuuden hyvällä tasolla. Viestimme kuluttajille on, ettei kotitestejä tarvitse varastoida kotiin. Muutama kappale omassa hyllyssä riittää ja S-kaupasta saa lisää. Testejä voi tilata myös ruoan verkkokaupastamme, päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho toteaa S-ryhmän tiedotteessa.

Testien hintoja on myös laskettu vuodenvaihteessa, ja S-ryhmä veloittaa tällä hetkellä 3,89 euroa per testi tai 19,45 euroa per viiden kappaleen pakkaus.

Prismoissa on edelleen saatavilla myös koronan kotitestien aiempaa erää, jota myydään ainoastaan infopisteillä. Syynä tähän ovat pakkauksista puuttuvat käyttöohjeet, jotka annetaan tulostettuna versiona mukaan testejä infopisteeltä ostettaessa.

Antigeenitestit tunnistavat tartunnan parhaiten, kun oireiden alkamisesta on kulunut korkeintaan viisi päivää. Huomioitavaa on myös se, ettei kotitesti korvaa terveydenhuollossa tehtävää virallista koronatestiä.