Saara Strum on Suomussalmen Vuoden kasvattaja – ansiokas työ lasten teatteriharrastuksen parissa huomioitiin
Vuoden kasvattaja -palkinnolla huomioitu Saara Strum kertoo oppineensa teatterikerhossa käyviltä lapsilta heittäytymistä.
Suomussalmen Yrittäjien jakama Vuoden kasvattaja -tunnustus myönnettiin tänä vuonna Saara Strumille ansioituneesta työskentelystä lasten teatteriharrastuksen parissa.
– On ihanaa, että se on huomattu ja koettu niin tarpeelliseksi sekä tärkeäksi, että sitä halutaan korostaa. On otettu ja kiitollinen o