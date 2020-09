Sanomalehtien asema luotettavimpana mediana kasvanut

Sanomalehtien ykkösasema luotettavimpana mediana on vahvistunut suomalaisten, aivan erityisesti 18–24-vuotiaiden keskuudessa, ilmenee IRO Researchin elo-syyskuussa tekemästä Tuhat suomalaista -tutkimuksesta. Tiistaina julkaistun tutkimuksen teetti Sanomalehtien Liitto.

Nuorista aikuisista 88 prosenttia pitää painettuja tai digitaalisia sanomalehtiä luotettavina. Tulos on 8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Sanomalehtien luotettavuus on nuorten mielestä aivan omaa luokkaansa. Toiseksi sijoittuvaa televisiota pitää luotettavana vain 35 prosenttia nuorista aikuisista. Ero sanomalehtiin on peräti 53 prosenttiyksikköä.

Koko aikuisväestöstä kolme neljästä luottaa painettuihin tai digitaalisiin sanomalehtiin. Seuraavaksi eniten luotetaan tv-kanaviin tai niiden verkkopalveluihin ja radiokanaviin tai niiden verkkopalveluihin.

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta ajattelee, että luotettavuus on uutis- ja ajankohtaismedian tärkein ominaisuus.

Sanomalehtien asema on myös vahvistunut medioiden keskinäisessä luottamusvertailussa.

Tutkimuksen mukaan sanomalehtien luotettavuus on säilynyt yhtä vahvana kuin edellisvuonna, mutta television ja radion luotettavuus on kummallakin laskenut 6 prosenttiyksikköä.

Nuorista aikuisista melkein yhdeksän kymmenestä piti painettuja tai verkkosanomalehtiä luotettavina.

Toiseksi sijoittuvaa televisiota ikäluokan vastaajista piti luotettavana runsas kolmannes.

Googlen, verkossa olevien uutisportaalien, sosiaalisen median, tubettajien ja blogien luotettavuus on kaikkien aikuisten keskuudessa hyvin alhaisella 2–6 prosentin ja nuorimpien osalta 3–15 prosentin tasolla.