Seuraa tästä jutusta Jymyn ja Vimpelin välistä ottelua hetki hetkeltä – Ensimmäinen jakso 1-1
Toimitus seuraa tapahtumia Terrafame stadionilla kiinnostavassa välieräottelussa. Miten käy tänään torstaina 4. syyskuuta, kun Sotkamon Jymy kohtaa Vimpelin Vedon kotikentällään? Kumpi joukkueista ottaa toisen kiinnityksen välieräsarjan voittoon? Seuraa hetki hetkeltä.
Ensimmäinen jakso päättyy tasan 1-1.
Elmeri Purmonen etenee ykköselle.
”Rauhassa rauhassa”, kehottaa yleisö Jymyä. Kannustusta on hyvin.
Vihanto paloi kakkospesälle.
Jymyn viimeisen sisävuoron alussa tilanne 1-1.
Matias Rinta-Aho purkamaan ajolähtötilannetta. Veto tasoittaa tilanteen 1-1:teen.
Vimpeli jär