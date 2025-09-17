Urheilu

Miika Keski-Petäjä kertoo pelaajien ottaneen parin päivän irtioton koko lajista sunnuntaisen toisen finaalin jälkeen. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Seurasimme treenejä Hiukassa: Haimin mukaan tilanteiden rakentamisessa pitää finaalissa onnistua

Sotkamon Jymyn miesten Superpesisjoukkue harjoitteli Hiukassa keskiviikkona rennossa tunnelmassa ennen kolmatta finaalia.

Kainuun Sanomat

Vesisade taukosi juuri sopivasti, kun Jymyn miehet astelivat Terrafame Stadionille keskiviikkona iltapäivällä. Aurinkokin pilkisti synkkien pilvien raosta.

Pelaajat sanailivat leikkisästi välipalavalinnoista, karjalanpiirakasta ja graavilohesta.

Perjantaina pelattava kolmas Superpesisfinaali ei näyttä

