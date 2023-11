Paikallisuutiset

Simpsukoiden pyynti oli aikoinaan Kainuussa erakkomiesten hommaa ‒ raakunpyyntirahoilla ostettiin jopa maatila

Kajaanilainen tietokirjailija ja professori Reijo Heikkinen avaa uudessa kirjassaan ”Jokihelmen lumoissa ‒ Helmestystä salomailla” suomalaista ja erityisesti kainuulaista raakunpyyntiä, joka saattoi olla melko rahakastakin. Suurin Suomesta löydetty helmi, noin sentin läpimitaltaan, toi pyytäjälleen, hyrynsalmelaiselle valokuvaajalle Konrad Hollolle vuonna 1925 rahaa niin, että hän osti sillä maatilan. Raakun kotipaikka oli Taivalkosken Korvuanjoki.

Leena Klemi-Lohiniva Kainuun Sanomat

– Kainuun Radio pyysi minulta joskus 1980-luvulla radiodokumenttia raakustamisesta ja se oli minulle silloin aivan outo ja uusi asia. Kun siihen perehdyin, niin huomasin, että aihe olikin mielenkiintoinen, kertoo Reijo Heikkinen ensimmäisistä ajatuksista tehdä kirja raakun pyynnistä.

Asia jäi hänen omien sanojensa mukaan roikkumaan, mutta Heikkinen talletti koko ajan aiheesta kaikenlaista materiaalia, mitä löysi. Hän harmittelee sitä, että raakustajat olivat jo kaikki kuolleet, eikä haastateltavia enää ollut. Materiaalia oli Heikkisen mukaan kuitenkin jo niin paljon, että kirjan kirjoittaminen pääsi vauhtiin tämän vuoden alussa ja nyt on kirja valmis.

Raakustaminen kulkeutui Suomeen keskiajalla vienalaisten laukkukauppiaiden mukana, jotka opettivat tavan myös paikallisille talonpojille. Ruotsin silloiset hallitsijat halusivat, että kaikki Ruotsista ja Suomesta pyydetyt helmet luovutettaisiin kruunulle, mutta se maksoi niistä niin huonon hinnan, että ne myytiin yleensä salaa muualle.

Liikapyynnin ja vesien likaantumisen vuoksi helmestyksen painopiste siirtyi Satakunnasta ja Pohjanmaalta vähitellen itäisille rajaseuduille, ennen muuta Hyrynsalmen Emäjoelle, Taivalkosken Korvuanjoelle ja Koilliskairan Luttojoelle.

Hyrynsalmelainen helmestäjä Valdus Juntunen pyytää lautalla raakkuja Emäjoella 1930-luvulla. Kuva on Kainuun Museon kokoelmissa. Kuva: Konrad Hollo

– Jokihelmi syntyy siten, että jokin vieras esine, tavallisimmin hiekan siru tunkeutuu kuoren sisälle. Sirusta tulee helmi kuitenkin vain, jos sen ympärille muodostuu kudospussi, joka alkaa erittää helmiäistä sirun ympärille. Se peittyy hitaasti lukuisten helmiäiskerrosten alle. Helmen syntyminen voi viedä jopa 40-50 vuotta., kertoo professori Heikkinen.

Kokeneet helmestäjät näkivät jo ulkoapäin, voisiko simpukassa olla helmi sisällä, eikä heidän tarvinnut nostaa kaikkia raakkuja rannalle.

– Lapissa Luttojoella vaikutti raakun pyytäjä, jota kutsuttiin Huhti-Heikiksi. Hän oli saalismäärältään kaikkein menestynein.

– Huhti-Heikki kävi Brittiläisessä Kolumbiassa veljensä houkuttelemana, mutta palasi takaisin Suomeen, koska hänen mielestään siirtolaisia oli siellä jo liikaa. Hän oli tällainen erakkotyyppi, joka viihtyi omissa oloissaan, kertoi Heikkinen.

Huhti-Heikki teki ensimmäisen majansa Raja-Joosepin kentälle, mutta jatkoi siitä matkaa Petsamoon. Hän teki tutkimustensa perusteella helmikartan, johon merkitsi kaikki mahdolliset raakkupaikat ja onnistui pyynnissään muita paremmin.

– Vanhojen raakustajien mukaan halpa helmi löytyi vain joka 300–500 raakun poimuista ja valiohelmen saamiseksi täytyi avata jopa 10 000 simpukkaa, kertoo Heikkinen. Kun pyynti oli kiivaimmillaan 1920- ja 1930-luvuilla, saattoi pyytäjä saada päivän aikana jopa 4 000 raakkua.

Tietokirjailija, professori Reijo Heikkinen on kirjoittanut kaikkiaan 60 kirjaa historiasta ja Kainuun luonnosta. Kuva: Reijo Heikkinen

Raakustamisessa helmien nimet tulevat niiden muodoista. Puolipyöreä helmi on taukka, soikea helmi usniekka. Helmillä on myös monta alalajia ja niillä taas omat nimensä. Nimet tulevat Vienan Karjalasta. Helmiä kutsuttiin Vienassa aikoinaan sipsukoiksi, mikä vääntyi Suomen puolella simpukoiksi, ja merkityskin muuttui.

– Ensimmäiset viralliset tiedot Kainuun jokihelmien pyynnistä ovat vuodelta 1733, jolloin seudulla helmenkalastusta harjoitti ammattimaisesti kolme miestä. He aloittivat pyynnin Laurin messun aikaan. Seuraavalla vuosisadalla pyytäjien määrä kasvoi huomattavasti, sillä itärajan takaa maahamme levisivät monet uudet pyyntitavat Vienan karjalaisten laukkukauppiaiden mukana, kertoo Heikkinen.

Raakustamisessa oli kolme suosittua pyyntitapaa, joista lautalla pyynti oli tavallisin. Siinä pyytäjä makaa lautalla ja etsii raakkuja tarkastelemalla joen pohjaa lautassa olevasta reiästä. Toinen suosittu tapa oli saahkun veto, jossa joen pohjaa pitkin vedettiin laahusnuottaa. Kolmas oli kahlaaminen eli kaalaaminen, jossa pyytäjä yritti jokea kahlaamalla käsin löytää raakkuja.

Kainuussa helmenpyynti keskittyi Heikkisen mukaan erityisesti Hyrynsalmelle ja siellä Heinijoelle, Tuomijoelle sekä Emäjoelle. Helmiraakkujen pyynnissä oli kesäkausina runsaasti miehiä. Hyrynsalmella nuorta simpukkaa nimitettiin lepikoksi ja vanhaa raakuksi. Koska helmi oli vain raakussa, puhuttiin vain raakunpyynnistä.

Reijo Heikkisen raakku-kirjan suunnittelu alkoi jo 1980 -luvulla. Kuva: Reijo Heikkinen, Kuvakeskus Hynninen

Raakut voivat Heikkisen mukaan elää hyvin vanhoiksi. Lapista on löydetty vuonna 2022 raakku, joka on elänyt 208 vuotta. Tätä voidaan pitää vanhimpana elollisena olentona Suomessa. Ruotsista löydettiin raakku, joka on vielä vanhempi. Eliniäksi on laskettu 280 vuotta.

Sotien jälkeen raakkujoet tyhjenivät ryöstöpyynnissä, kunnes raakut todettiin uhanalaisiksi ja pyynti kiellettiin vuonna 1955 koko maassa.

Nyt julkaistava kirja on Reijo Heikkisen mukaan ensimmäinen suomalaisen helmenpyynnin historiasta kertova laaja-alainen teos. Kirjan on julkaissut Hyrynsalmen kunta kunnioittaakseen vuonna 2018 menehtyneen kotiseutuneuvos Kalle Juntusen elämäntyötä. Hän keräsi aikoinaan runsaasti tietoa raakustuksesta ja tallensi Kaunislehdon talomuseoon muun muassa helmenpyyntivälineitä.

Tietokirjailija professori Reijo Heikkiseltä on ilmestynyt kaikkiaan 60 kirjaa, jotka käsittelevät historiaa, ympäristöhistoriaa, kasvatushistoriaa ja erityisesti Kainuun luontoa, kuten Oulujärveä ja saaria Manamansaloa sekä Ärjänsaarta. Heikkinen tekee yhteistyötä kajaanilaisen mainosgraafikon Antti Närhen kanssa. joka on taittanut monien muiden ohella myös tämän uusimman kirjan.

Jutun otsikkoa korjattu 20.11. klo 12.15. ”Sipsukoiden” tilalle vaihdettu oikea termi ”Simpsukoiden”.