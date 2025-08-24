Paikallisuutiset
Sipisen koulun herättäminen on vaatinut samanlaista sitkeyttä Miia Aallolta kuin talon aikaisemmalta monitoiminaiselta – Aalto remontoi koulua historiaa kunnioittaen
Vanha koulurakennus sulatti kuin varkain Miia Aallon sydämen. Katso videoilta, millaisia tarinoita koulusta on kerrottu.
– Kun menin sisälle tuohon porraskäytävään, niin joku siinä talossa puhutteli. Koin, että tällä talolla on henki ja sielu olemassa. Tämä on nähnyt todella paljon, Miia Aalto sanoo.
Ennen ostopäätöstään Miia Aalto näki vain valtavan työmäärän ja huonon sijainnin. Siitä huolimatta hän lähti puolisonsa