Miia Aalto nauraa katkenneelle karttakepille. Se on tainnut olla kovassa käytössä. Kuva: Maria Hoppania

Sipisen koulun herättäminen on vaatinut samanlaista sitkeyttä Miia Aallolta kuin talon aikaisemmalta monitoiminaiselta – Aalto remontoi koulua historiaa kunnioittaen

Vanha koulurakennus sulatti kuin varkain Miia Aallon sydämen. Katso videoilta, millaisia tarinoita koulusta on kerrottu.

Maria Hoppania Kainuun Sanomat

– Kun menin sisälle tuohon porraskäytävään, niin joku siinä talossa puhutteli. Koin, että tällä talolla on henki ja sielu olemassa. Tämä on nähnyt todella paljon, Miia Aalto sanoo.

Ennen ostopäätöstään Miia Aalto näki vain valtavan työmäärän ja huonon sijainnin. Siitä huolimatta hän lähti puolisonsa