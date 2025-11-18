Paikallisuutiset
Sotkamo on Kainuun elinvoimaisin kunta – vireyttä lisäävät matkailu ja malmi
Elinvoimavertailussa Pohjois-Suomen maaseudun matkailukunnat menestyivät hyvin ja pienet kaupungit kirivät ohi isompien.
Kainuun elinvoimaisin kunta vuonna 2025 on Sotkamo. Valtakunnallisessa, vuosittaisessa elinvoima- ja tuottavuusvertailussa Sotkamo nousi kärkeen Kittilän ja Pirkkalan kanssa. Kokonaispisteissä Sotkamo putosi neljä sijaa alaspäin sijalta 35. sijalle 39.
Sotkamossa yritysten liikevaihto asukasta kohden