Sotkamon elinvoimaa kasvattaa muun muassa Vuokatin laskettelukeskus. Kuva: arkisto. Kuva: Noora Limnell

Sotkamo on Kainuun elinvoimaisin kunta – vireyttä lisäävät matkailu ja malmi

Elinvoimavertailussa Pohjois-Suomen maaseudun matkailukunnat menestyivät hyvin ja pienet kaupungit kirivät ohi isompien.

Elisa Korhonen Kainuun Sanomat

Kainuun elinvoimaisin kunta vuonna 2025 on Sotkamo. Valtakunnallisessa, vuosittaisessa elinvoima- ja tuottavuusvertailussa Sotkamo nousi kärkeen Kittilän ja Pirkkalan kanssa. Kokonaispisteissä Sotkamo putosi neljä sijaa alaspäin sijalta 35. sijalle 39.

Sotkamossa yritysten liikevaihto asukasta kohden