Urheilu

Jessica Reiman aloitti Sotkamon Jymyn ravintovalmentajana loppuvuodesta 2025. Kuva: Tuomas Hinkkanen

Sotkamon Jymyyn palkattiin uutena vahvistuksena ravintovalmentaja – ”Kysymyksessä ei ole päättyvä peli vaan ennemminkin päättymätön peli”

Ravintovalmentaja Jessica Reiman on Sotkamon Jymyn valmennustiimin uusi vahvistus.

Maria Kurtti Kainuun Sanomat

Täydellisyyden tavoittelu on yleisin kompastuskivi, mitä ravitsemukseen tulee. Silloin ajaudutaan helposti aloittamisen ja lopettamisen kierteeseen. Se on turhaa, sillä kokonaisuus ratkaisee, ravinto-, yksilö- ja hyvinvointivalmentaja ja fysioterapeutti Jessica Reiman toteaa.

Pitkän linjan hyvinvoint