Paikallisuutiset
Sotkamon kunnanvaltuusto päätti pitää tuloveroprosentin entisellään
Kunnanvaltuusto keskusteli tulo- ja kiinteistöveroprosenttien lisäksi muun muassa kuntien välisestä yhteistyöstä ja kuntastrategian mitattavuudesta.
Sotkamon kunnanvaltuusto kokoontui tiistaina 11. marraskuuta päättämään muun muassa päättämään tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määräämisestä vuodelle 2026.
Sotkamon nykyinen tuloveroprosentti on 8,5 prosenttia. Maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,3, rakennusten yleinen 1,1,