Paikallisuutiset

Sotkamon kunnanvaltuuston veroprosenttikeskustelu laajeni käsittelemään kuntien välistä yhteistyötä maakunnassa. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Sotkamon kunnanvaltuusto päätti pitää tuloveroprosentin entisellään

Kunnanvaltuusto keskusteli tulo- ja kiinteistöveroprosenttien lisäksi muun muassa kuntien välisestä yhteistyöstä ja kuntastrategian mitattavuudesta.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sotkamon kunnanvaltuusto kokoontui tiistaina 11. marraskuuta päättämään muun muassa päättämään tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määräämisestä vuodelle 2026.

Sotkamon nykyinen tuloveroprosentti on 8,5 prosenttia. Maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,3, rakennusten yleinen 1,1,

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä