Paikallisuutiset
Sotkamon velkataakka ensi vuoden lopussa lähes 100 miljoonaa
Sotkamon kunnan kokonaislainamäärän ennustetaan olevan vuoden 2026 lopussa yhteensä 96,7 miljoonaa euroa. Lainan määrä ei kuitenkaan edeltävien vuosien tahtiin kasva enää tästä vuodesta, sillä samaan aikaan kunta myös lyhentää entisiä lainojaan.
Sotkamon kunta varautuu ottamaan pitkäaikaista lainaa ensi vuonna yhteensä kymmenen miljoonaa euroa ja maksamaan pois vanhoja pitkäaikaisia lainoja 10,3 miljoonaa euroa.
Vuosina 2027 ja 2028 otettavan lainan määräksi arvioidaan yksitoista miljoonaa euroa vuosittain ja lainoja maksetaan pois vuosittai