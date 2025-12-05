Paikallisuutiset
Suden metsästyksen käytäntö herättää kysymyksiä – Lakiehdotus sai kritiikkiä
Suomen riistakeskukselle on tullut runsaasti yhteydenottoja koskien suden metsästystä. Metsästyksen alkaminen 1.1.2026 ei ole kuitenkaan vielä varmaa. Sitä koskeva lakiehdotus sai ankaraa kritiikkiä lainsäädännön arviointineuvostolta.
Suomen riistakeskus painottaa, että suden kiintiöpyynti ei edellytä erillistä luvan hakua, eikä Suomen riistakeskuksen pyynti- tai poikkeuslupaa. Metsästykseen voivat osallistua kunkin kiintiöalueen metsästysoikeuden haltijat. Metsästysoikeus on pääsääntöisesti vuokrattu metsästysseuroille.
Metsästyk