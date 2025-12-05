Paikallisuutiset

Tämän vuoden maaliskuussa Suomessa oli Luonnonvarakeskuksen mukaan 394 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella. Kuva: Mari Tikkunen

Suden metsästyksen käytäntö herättää kysymyksiä – Lakiehdotus sai kritiikkiä

Suomen riistakeskukselle on tullut runsaasti yhteydenottoja koskien suden metsästystä. Metsästyksen alkaminen 1.1.2026 ei ole kuitenkaan vielä varmaa. Sitä koskeva lakiehdotus sai ankaraa kritiikkiä lainsäädännön arviointineuvostolta.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomen riistakeskus painottaa, että suden kiintiöpyynti ei edellytä erillistä luvan hakua, eikä Suomen riistakeskuksen pyynti- tai poikkeuslupaa. Metsästykseen voivat osallistua kunkin kiintiöalueen metsästysoikeuden haltijat. Metsästysoikeus on pääsääntöisesti vuokrattu metsästysseuroille.

Metsästyk

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä