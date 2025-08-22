Kotimaa
Suomalaiskeksintö tekee vanhasta tuulilasista arvokasta raaka-ainetta – Lasit murskataan hyötykäyttöön niin, ettei hukkaan joudu sirpalettakaan
”Tätä kehitettiin sellaisella pohjalaisella asenteella, että meillä oli ongelma, ja siihen piti keksiä pätevä ratkaisu”, tuotanto- ja kehityspäällikkö Otto-Ville Hakala kertoo.
Suomessa vaihdetaan vuosittain noin 200 000 tuulilasia eri ajoneuvoihin. Koko Euroopassa puhutaan kymmenistä miljoonista vaihtolaseista. Mutta mihin vanhat joutuvat?
– Se on hyvä kysymys. Olemme yrittäneet sitä vähän selvitellä, mutta varmaa tietoa meillä ei ole, Ilmajoella toimivan kierrätysyhtiö Re