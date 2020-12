Kainuussa ei uusia tartuntoja ja ilmaantuvuusluku maan alhaisimpia – influenssarokotteita otettu aiempaa enemmän

Suomessa on todettu 501 uutta koronavirustartuntaa, mutta Kainuussa ei yhtään.

Kainuun soten pandemiapäällikön Olli-Pekka Koukkarin mukaan 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on Kainuussa tällä hetkellä 11 sataatuhatta asukasta kohti, mikä on koko maan mittakaavassa alhainen.

Koronaviruksen ilmaantuvuus koko maassa on tällä hetkellä noin 111 tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti. Koko maan ilmaantuvuusluku on korkein tähän mennessä.

Viimeisin karanteenin ulkopuolinen tartunta Kainuussa on todettu 26. marraskuuta. Oulussa raportoitiin joulukuun 8. päivä tartunta kajaanilaisella.

Koronaepidemia on Kainuussa tällä hetkellä perustasolla. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antama enintään kymmenen henkilön kokoontumisrajoitus on voimassa Kainuussa 18. joulukuuta saakka.

Julkisia tapahtumia ja kokouksia koskevan määräyksen lisäksi voimassa on useita suosituksia kasvomaskeja, harrastustoimintaa, etätyötä, matkustamista sekä riskiryhmien suojaamista koskien.

Kahden viime viikon aikana on kokonaisuudessaan raportoitu 6 307 koronatartuntaa, mikä on 1 399 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina.

Yhteensä tartuntoja on pandemian alusta saakka raportoitu 30 073. Parantuneita arvioidaan olevan noin 20 000 eli vajaa 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Kainuun soten pisteissä on annettu tänä syksynä jo lähes 19 000 influenssarokotetta, kun koko viime kaudella määrä oli noin 16 500. Kuva: Juha Neuvonen/Arkisto

Riskiryhmien rokottautuminen kattavaa

Kausi-influenssarokotteiden kysyntä on tänä vuonna ollut Kainuussa aiempia vuosia selvästi suurempaa. Viime vuonna rokotteita jäi käyttämättä noin 1 600 kappaletta, mutta tänä vuonna ensimmäiset rokote-erät loppuivat kesken.

Kainuun soten pisteissä on annettu tänä syksynä jo lähes 19 000 rokotetta, kun koko viime kaudella määrä oli noin 16 500.

Ajanvarausruuhkat on saatu purettua ja kainuulaisille on voitu järjestää noin tuhat uutta rokoteaikaa joulukuulle. Rokotusaika on pystytty antamaan kaikille soteen yhteyttä ottaneille riskiryhmiin kuuluville.

– Jos rokotteita saadaan vielä lisää, voidaan yksittäistä kysyntää vielä kattaa myöhemminkin, kertoo tulosyksikön päällikkö Maila Moilanen Kainuun soten tiedotteessa.

Kausi-influenssaan pätevät samat perussäännöt kuin koronaviruksen torjuntaankin: hyvä käsihygienia, vain terveenä toimiminen ja lähikontaktien rajoittaminen estävät tehokkaasti tartuntoja.

Kausi-influenssarokotteiden kysyntä on tänä vuonna ollut Kainuussa aiempia vuosia selvästi suurempaa. Kuva: Juha Neuvonen/Arkisto

Kainuun sote pitää lisääntynyttä rokotekiinnostusta lupaavana myös ensi vuonna käynnistyviä koronavirusrokotuksia ajatellen.

– Rokotus on tehokas tapa suojata itseä ja läheisiä mahdollisilta vakavilta taudin muodoilta, joten rokoteohjelmaan kuuluvat tai muut, omakustanteisesti hankittavat rokotukset ovat suositeltavia, tiedotteessa todetaan.

Kainuun sotesta muistuttaa, että kausi-influenssaan pätevät samat perussäännöt kuin koronaviruksen torjuntaankin: hyvä käsihygienia, vain terveenä toimiminen ja lähikontaktien rajoittaminen estävät tehokkaasti tartuntoja.

Edit klo 13.20: Lisätty tiedot influenssarokotuksista Kainuussa.