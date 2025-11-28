Paikallisuutiset
Suomussalmelainen Experience KL Oy on ostanut Hossan luontokeskuksen – toiminta jatkuu entiseen tapaan
Luontokeskuksen palveluista vastaavien yrittäjien Timo ja Darja Korhosen tavoitteena on vahvistaa Hossan ympärivuotista vetovoimaa ja parantaa kokonaisuutta askel kerrallaan.
Hossan luontokeskus on siirtynyt Metsähallituksen Luontopalveluilta Experience KL Oy:n omistukseen. Yritys on toiminut luontokeskuksessa vuokralaisena ja vastannut luontokeskuksen ylläpidosta sekä palvelujen tarjoamisesta 13 vuoden ajan.
