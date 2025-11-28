Paikallisuutiset

Experience KL Oy on ostanut Hossan luontokeskuksen. Luontokeskuksen palveluista vastaavat yrittäjät Timo ja Darja Korhonen suuntaavat nyt katseensa tulevaisuuteen. Kuva: Riitta Mäkeläinen

Suomussalmelainen Experience KL Oy on ostanut Hossan luontokeskuksen – toiminta jatkuu entiseen tapaan

Luontokeskuksen palveluista vastaavien yrittäjien Timo ja Darja Korhosen tavoitteena on vahvistaa Hossan ympärivuotista vetovoimaa ja parantaa kokonaisuutta askel kerrallaan.

Hossan luontokeskus on siirtynyt Metsähallituksen Luontopalveluilta Experience KL Oy:n omistukseen. Yritys on toiminut luontokeskuksessa vuokralaisena ja vastannut luontokeskuksen ylläpidosta sekä palvelujen tarjoamisesta 13 vuoden ajan.

Luontokeskuksen palveluista vastaavien yrittäjien Timo ja Darja

