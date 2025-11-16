Kulttuuri
Suomussalmelaissyntyisen Maria Patrikaisen metalligrafiikkaa esillä Teatteri Retikan aulassa
Taiteentekijä luonnehtii taidenäyttelyssä olevan mukana sadunomaisia, luonnon äärelle pysähtyneitä tunnelmia sekä pohdintaa elämän keskeneräisyydestä.
Suomussalmen Teatteri Retikan aulassa on parhaillaan esillä oululaisen Maria Patrikaisen Kapsahtaa, kurkottaa -näyttely. Kyseessä on suomussalmelaissyntyisen Patrikaisen ensimmäinen näyttely.
– Tuntui luontevalta pitää ensimmäinen näyttely Suomussalmella, siellähän ne omat juureni edelleen vahvasti o