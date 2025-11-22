Paikallisuutiset

Suomussalmella avattiin joulun odotus – ”Joulu on ilon ja toivon juhla”

Joulupukki tervehti torilla lapsia ja sai kuulla monia lahjatoiveita suoraan lapsilta ilman tonttujen välitystä. Kuva: Riitta Mäkeläinen

Ämmänsaaren torille kokoontui perjantai-iltana mukavasti väkeä avaamaan joulun odotuksen. Ohjelmassa kuultiin sekä kunnan että seurakunnan tervehdykset, joissa korostuivat yhteisöllisyys, paikallisten palveluiden tukeminen ja yhdessä tehtävä tulevaisuustyö.

Suomussalmen kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuovi Kemppainen muistutti Suomussalmen joulunavauksessa Ämmänsaaren torilla joulun keskeisestä sanomasta sekä yhteisöllisyydestä.

– Lasten riemu ja joulun odotus on taikaa – kuusen valot, joululaulut ja odotus joulupukista kertovat meille aikuisille, ett

