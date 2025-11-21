Kulttuuri

Eero Schroderus on ollut jo vuosikymmenten ajan keskeinen voima paikallisen teatterielämän rakentajana. Kuva: Katja Mabrouk

Suomussalmen harrastajakulttuurirahaston tunnustuspalkinto Eero Schroderukselle

Suomussalmella Eero Schroderuksen käsikirjoittamia kesäteatterinäytelmiä on käynyt katsomassa yli 177 000 katsojaa.

Kainuun Sanomat

Eero Schroderus huomioitiin harrastajakulttuurirahaston tunnustuspalkinnolla. Kuluvan vuoden heinäkuussa 80 vuotta täyttänyt Schroderus on yksi Suomussalmen Näyttämöyhdistyksen perustajajäsenistä.

Palkinnon perusteluissa sanotaan hänen olleen jo 40 vuoden ajan keskeinen voima paikallisen teatterieläm

