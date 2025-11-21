Kulttuuri
Suomussalmen harrastajakulttuurirahaston tunnustuspalkinto Eero Schroderukselle
Suomussalmella Eero Schroderuksen käsikirjoittamia kesäteatterinäytelmiä on käynyt katsomassa yli 177 000 katsojaa.
Eero Schroderus huomioitiin harrastajakulttuurirahaston tunnustuspalkinnolla. Kuluvan vuoden heinäkuussa 80 vuotta täyttänyt Schroderus on yksi Suomussalmen Näyttämöyhdistyksen perustajajäsenistä.
Palkinnon perusteluissa sanotaan hänen olleen jo 40 vuoden ajan keskeinen voima paikallisen teatterieläm