Ruukinkankaan koulun alue valmistuu ensi vuonna. Puretun lukiorakennuksen tilalle tulee parkkialue, ja myös tekonurmikenttä on tarkoitus saada valmiiksi ensi vuonna. Kuva: Sirkku Rautio

Suomussalmen kunnan ensi vuoden talousarvio reilusti ylijäämäinen yhtiöittämisen myötä

Kunnanjohtaja Erno Heikkisen mukaan tulevalle vuodelle ei ole tulossa mitään suuria asioita, mutta kunta pyrkii kuitenkin kehittymään koko ajan.

Suomussalmen kunnan ensi vuoden talousarvio näyttää 3,3 miljoonan euron ylijäämää. Ylijäämän muodostaa lähes kokonaan uudesta yhtiöittämisjärjestelyistä kunnalle kirjattavat satunnaiset tuotot. Kyseessä on yritys-, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien, kunnan omistamien

