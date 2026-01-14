Paikallisuutiset

Kotiapumallin yhtenä tavoitteena on kasvattaa kunnan houkuttelevuutta viihtyisänä asuinpaikkana lapsiperheille. Kuva: Arkisto

Suomussalmen kunta aloittaa lapsiperheiden kotiavun tarjoamisen – tavoitteena lisätä perheiden voimavaroja

Kotiapumallin tarkoituksena on tukea pikkulapsiperheiden arkea. Kotiapuun kuuluvat muun muassa lastenhoito, ruoanlaitto sekä siivous.

Kainuun Sanomat

Suomussalmen kunta ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kainuun piiri ry ovat solmineet sopimuksen lapsiperheiden kotiavun toteuttamisesta Suomussalmen kunnassa.

Suomussalmen kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen tiistaina 13. tammikuuta. Sopimuksen nojalla kunta rahoittaa MLL:n tarjoamaa kotiapua

