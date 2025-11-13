Urheilu

SuPSin miehet valmiina Marrascupiin – yhteinen kieli löytyy futsalista

Ibrahin Hajissa ja Fevvaz Jasem Kuva: Riitta Mäkeläinen

SuPSin futsalmiehet valmistautuvat viikonloppuna pelattavaan Marrascuppiin ja toivovat yleisön löytävän hallille. Pelaajille laji on enemmän kuin urheilua – se on ystävyyttä, liikettä ja yhteistä kieltä, joka yhdistää koko joukkueen.

Riitta Mäkeläinen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hyökkääjä Mika Moilanen on ollut mukana SuPSin riveissä jo vuosia ja odottaa innolla talven pelejä.

– Laatikaisen kanssa on menty monta vuotta. Kyllähän tästä lajista saa paljon – urheilua, kavereita ja kokemuksia. Ja kyllä, pelit lähdetään voittamaan, ei häviämään, Moilanen sanoo hymyillen.

Moilanen