Paikallisuutiset
Susijahti toi tulosta uudenvuodenpäivänä Sotkamossa, jahdissa mukana lähemmäs sata metsästäjää
Vuosangan susijahti toteutetaan useiden seurojen ja seurueiden yhteismetsästyksenä. Perjantain jahti peruuntui pakkasen takia.
Vuodenvaihteessa käynnistynyt suden kiintiömetsästys on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle koko maassa. Riistakeskuksen seurannan mukaan perjantaina iltapäivällä oli kaadettu 19 sutta.
Yksi ensimmäisistä kaadoista tehtiin torstaina Sotkamossa.
– Ei se ihan ensimmäinen ollut, puolen päivän aikaan tuli m