Paikallisuutiset

Uudenvuodenpäivänä alkanut susijahti on tuottanut kaatoja eri puolilla maata, myös Kainuussa. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Pohjavirta

Susijahti toi tulosta uudenvuodenpäivänä Sotkamossa, jahdissa mukana lähemmäs sata metsästäjää

Vuosangan susijahti toteutetaan useiden seurojen ja seurueiden yhteismetsästyksenä. Perjantain jahti peruuntui pakkasen takia.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vuodenvaihteessa käynnistynyt suden kiintiömetsästys on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle koko maassa. Riistakeskuksen seurannan mukaan perjantaina iltapäivällä oli kaadettu 19 sutta.

Yksi ensimmäisistä kaadoista tehtiin torstaina Sotkamossa.

– Ei se ihan ensimmäinen ollut, puolen päivän aikaan tuli m

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä