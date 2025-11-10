Paikallisuutiset
Syksyn ensimmäiset lumisateet leviävät tiistaina Kainuuseen saakka – lähipäivinä voi sataa jopa 10 senttiä
Sää muuttuu nyt viikon mittaan talvisemmaksi koko maassa. Viikonloppuna on mahdollista, että koko maa etelää myöten on pakkasella tai ainakin lähellä nollaa astetta.
Ensimmäiset lumisateet leviävät tiistaina Perämeren rannikolta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen sekä Lappiin, Ilmatieteen laitos kertoo.
Ilmatieteen laitoksen maanantaina 10.11. tekemän ennusteen mukaan sää muuttuu alkaneen viikon mittaan talvisemmaksi koko maassa.
Maan pohjoisosassa tämä tietää run