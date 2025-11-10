Paikallisuutiset

Loppuviikosta sateet tuova matalapaine näyttää ennusteissa varsin ärhäkältä, ja torstain ja perjantain aikana tuuli voi olla jopa huomattavan voimakasta. Lännenpuoleinen tuuli voi voimistua Pohjanlahdella myrskyksi asti, ja mantereella voimakkaat tuulenpuuskat voivat tehdä vahinkoa suuressa osassa maata. Kuva: Jukka Keränen / arkisto

Syksyn ensimmäiset lumisateet leviävät tiistaina Kainuuseen saakka – lähipäivinä voi sataa jopa 10 senttiä

Sää muuttuu nyt viikon mittaan talvisemmaksi koko maassa. Viikonloppuna on mahdollista, että koko maa etelää myöten on pakkasella tai ainakin lähellä nollaa astetta.

Tanja Nuotio Kainuun Sanomat

Ensimmäiset lumisateet leviävät tiistaina Perämeren rannikolta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen sekä Lappiin, Ilmatieteen laitos kertoo.

Ilmatieteen laitoksen maanantaina 10.11. tekemän ennusteen mukaan sää muuttuu alkaneen viikon mittaan talvisemmaksi koko maassa.

