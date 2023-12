Viihde

Mari Rantasila ja Milka Alroth hyvän joulun tuntumassa. Kuva: Sami Kuokkanen. Kuva: Sami Kuokkanen

Tällä pikku niksillä teet täydellisen joulun

Pekka Eronen Kainuun Sanomat

Pahoittelen valheellista klikkiotsikkoa. Tai on se yhtä tosi kuin muutkin vastaavat. Jos täydellisyys ylipäätään on mahdollista, ei kukaan sen reseptiä voi muille tarjota. Täydellisyys löytyy sattumalta, jos on löytyäkseen.

Itse muistelen usein ensimmäistä aattoiltaa, jonka vietimme tyttöystävän kans