Tällainen on parjattu minikoti: Katri Vuorvirran 21,5 neliön yksiössä on lähes kaikki mitä tarvitaan – vain yhtä riittävän pientä konetta ei ole löytynyt

Kuin pikkuinen oma pesä. Näillä sanoilla Katri Vuorvirta kuvailee 21,5 neliön suuruista asuntoaan.

– En ole kokenut, että tarvitsisin lisää tilaa. Asunnosta löytyy kaikki, mitä elämiseen tarvitsen.

– Asunto sijaitsee myös hyvällä alueella. Palvelut ovat lähellä ja kauppakin kävelymatkan päässä.

Viime vuonna rakennetun kerrostaloyksiön pohjaratkaisu on uudiskohteelle tyypillinen, niin sanottu putkimainen asunto.

Vuorvirran koti onkin kuin yksi iso huone: eteinen, keittiö, makuuhuone ja olohuone ovat samassa yhtenäisessä tilassa. Esimerkiksi keittiö toimii samalla eteisenä.

Seinää vasten oleva sänky toteuttaa samanaikaisesti sekä sängyn että sohvan virkaa.

Erillinen on ainoastaan kylpyhuone, jossa on suihku, vessa, pesukone sekä pieni peilikaappi.

Katri Vuorvirta pitää siitä, että pienessä asunnossa tavaramäärä ei pääse kasvamaan liian suureksi. Mieluisille vaatteille on kätevä ripustusoksa sängyn vieressä. Kuva: Mauri Ratilainen

Parveketta ei ole, mutta ison ikkunan voi avata. Muovikaide suojaa putoamiselta. Kuva: Mauri Ratilainen

Ahdasta Vuorvirran mukaan asunnossa ei kuitenkaan ole. Poikkeuksen tekevät pyykinpesupäivät, jolloin asunnon keskelle sijoitettu pyykkiteline vaikeuttaa jonkin verran liikkumista.

– Jos siihen päälle sänky on jäänyt petaamatta ja sänkyvaatteet lojuvat lattialla, niin liikkumatila alkaa jäädä jo melko vähiin, hän naurahtaa.

Säilytysratkaisuilla lisää tilaa

Säilytystilaa asunnossa on keittiön, eteisen ja sängyn yläpuolella seinään kiinnitetyissä kaapistoissa sekä televisiotasossa olevissa laatikoissa. Lukemista harrastavan Vuorvirran kirjat ovat seinään kiinnitetyillä hyllyillä televisiotason yläpuolella.

Kerrostalosta löytyy myös häkkivarasto, jossa hän säilyttää harvemmin käyttämiään tavaroita.

Tärkeät kirjat ovat esillä seinälle kiinnitetyissä hyllyissä. Kuva: Mauri Ratilainen

Häkkivarastossa voi säilyttää tavaroita, joita ei tarvita koko ajan. Kuva: Mauri Ratilainen

Asunnon säilytys- ja tilaratkaisuissa on auttanut Vuorvirran äiti.

– Keittiön kaapistoja on vähän, ja ne ovat niin pieniä, ettei säilytystilaa astioille ja elintarvikkeille ole riittävästi. Äiti keksi ostaa lattialle sijoitettavan kärryn, johon olemme järjestelleet kulhoja, astioita ja purkkeja.

"Yleensä teen kerralla viikon ruoat itselleni vanhempieni keittiössä ja kuljetan ruoat pakasterasioissa kotiin." – Katri Vuorvirta

– Purkeissa on kätevää säilyttää monia elintarvikkeita, kuten puurohiutaleita ja vehnäjauhoja, jotka vievät usein paljon kaappitilaa.

Koska yksiössä oleva keittiö on pieni, Vuorvirta tekee harvoin ruokaa omassa asunnossaan.

– Yleensä teen kerralla viikon ruoat itselleni vanhempieni keittiössä ja kuljetan ruoat pakasterasioissa kotiin. Asunnossani on tilava jääkaappi ja pakastin, joten isojenkin ruokamäärien säilyttäminen onnistuu hyvin.

Keittiössä on tilava jääkaappi-pakastin ja astianpesukone, mutta ruoanlaittoon ei jää paljon tilaa. Siksi Katri Vuorvirta kokkaa usein vanhempiensa luona ja tuo ruoat kotiin pakasteeseen. Kuva: Mauri Ratilainen

Kaikki astiat eivät mahdu pieniin kaappeihin. Kuva: Mauri Ratilainen

Katri Vuorvirran äiti keksi ostaa lattialle sijoitettavan kärryn, johon mahtuu lisää astioita ja ruokatavaroita. Kuva: Mauri Ratilainen

Vuodenvaihteessa yksiöönsä muuttaneella Vuorvirralla on yhä etsinnässä asuntoon sopiva imuri.

– Tällä hetkellä joudun lainaamaan imuria vanhemmiltani. Olemme yrittäneet etsiä imuria, joka mahtuisi asunnon eteisessä olevaan pieneen ja kapeaan siivouskaappiin, mutta emme ole vielä löytäneet riittävän pientä.

Edullisuus houkuttaa

Remax Powerin myyntijohtaja Tuuli Almila-Enroth kertoo, että viime vuosikymmenen aikana Suomeen rantautuneet miniasunnot heijastavat globaaleja trendejä, kuten ekologisuutta ja minimalistista elämäntyyliä. Toisaalta myös pienten asuntojen edullinen hinta ja pienet asumiskustannukset houkuttelevat.

– Yhden hengen talouksia on etenkin kaupunkikeskuksissa koko ajan enemmän samaan aikaan, kun asumisen kustannukset ja asuntojen hankintahinnat ovat nousseet. Asuminen pienissä neliöissä tulee halvemmaksi ja mahdollistaa yleensä säästöjen kerryttämisen.

Pieniä kerrostaloasuntoja suosivat Almila-Enrothin mukaan yksineläjät, opiskelijat sekä kakkosasuntoa esimerkiksi työkäyttöön tarvitsevat.

Niiden markkina on hänen mukaansa kuitenkin rajallinen, sillä pienissä asunnoissa ongelmallisina pidetään tilanpuutetta ja pohjaratkaisua, joka rajaa sisustusmahdollisuuksia.

– Miniasunnossa asuminen onkin useimmiten väliaikainen ratkaisu. Sitä suosivat esimerkiksi opiskelijat, jotka haluavat asua omassa asunnossa soluasumisen sijaan.

Monelle nuorelle asukkaalle riittää pieni keittiö, jossa on hellan lisäksi mikroaaltouuni. Kuva: Mauri Ratilainen

Osalle pienessä asunnossa asuminen sopii Almila-Enrothin mukaan myös pidempiaikaiseksi ratkaisuksi.

– Kaikki eivät kaipaa tilaa. Pieni asunto voi tuntua myös tietyllä tapaa mukavalta ja helppohoitoiselta. Miniasunto mahdollistaa usein myös paremmin minimalistisen elämäntyylin, sillä tavaroita ei pääse kertymään.

Minitalojen kysyntä kasvussa

Almila-Enroth kertoo, että myös yhä useampi omakotitalon ostaja päätyy valitsemaan ison talon sijaan niin sanotun miniomakotitalon.

– Pienessä talossa on yleensä pienemmät asumiskustannukset. Minitalossa säilyvät omakotitaloasumisen parhaat puolet: oma tupa – oma lupa.

Minitalot ovat nimensä mukaisesti neliömäärältään varsin pieniä, pienimmät jopa vain noin 30–40 neliömetrin kokoisia.

– Ne ovat tyypillisesti korkeita, ja tilan tehokäytössä on hyödynnetty esimerkiksi parviratkaisuja.

– Kaksitasoisuus tarjoaa tilojen jakautumista ja mahdollisuutta myös omaan rauhaan samaan aikaan, kun esimerkiksi portaiden alunen on hyödynnetty säilytysratkaisuihin.

Minitaloja ostavat ja rakentavat pääsääntöisesti yksineläjät, lapsettomat pariskunnat sekä pariskunnat, joiden lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa. Minitalo kiinnostaa paitsi asumiskustannusten, myös asuntojen hintojen nousun takia.

– Etenkin pääkaupunkiseudulla kohtuuhintaisen asunnon löytäminen voi olla haasteellista. Moni asuntoa hankkiva puntaroikin nyt, haluaako sijoittaa satoja tuhansia euroja yksiöön tai kaksioon, jos samalla summalla on mahdollista ostaa tai rakentaa miniomakotitalo, Almila-Enroth sanoo.

Parveke tulee joskus mieleen

Pienessä yksiössä asuvalla Vuorvirralla on sänkyä vastapäätä keittiönpöytä ja kaksi tuolia, mutta tilanpuutteen vuoksi pöytä on harvoin tyhjä. Siksi Vuorvirta ruokailee usein sängyn päällä istuen.

– Se on ehkä yksi harvoja asioita, joita kaipaisin asunnolta. Olisi mukava, että asunnosta löytyisi erillinen keittiö sekä tila, johon voisi sijoittaa sohvan. Silloin ei tarvitsisi viettää niin paljon aikaa sängyssä.

Pienessä asunnossa on kuitenkin etunsa: vuokraa ei tarvitse maksaa yhtä paljon kuin isommasta asunnosta. Se mahdollistaa säästämisen.

– Asuin aiemmin samankokoisessa yksiössä, jossa oli lisäksi pieni parveke. Nykyisessä asunnossani ei ole parveketta, joten vuokra on aiempaakin pienempi.

– Joskus mietin, että olisi mukavaa, jos olisi oma parveke tai piha. Sitten taas muistan, että enhän minä edellisessä asunnossanikaan juuri aikaa parvekkeella viettänyt, Vuorvirta pohtii.

Katri Vuorvirralle suurin syy asua miniyksiössä on se, että vuokra on pieni ja palkasta on mahdollisuus kerryttää säästöjä. Hän viihtyy hyvin kirkkonummelaisella asuinalueella, jossa palvelut ovat lähellä. Kuva: Mauri Ratilainen

Pienet kodinkoneet mahtuvat hyvin asuntoon, mutta kapeaan siivouskomeroon sopivaa imuria ei vielä ole löytynyt. Kuva: Mauri Ratilainen

Kylpyhuoneessa on tarpeeksi tilaa pesukoneelle. Kuva: Mauri Ratilainen

Loppuelämää Vuorvirta ei aio silti viettää pienessä yksiössä. Syy ei ole se, etteikö hän itse viihtyisi.

– Haluaisin lähitulevaisuudessa hankkia lemmikiksi kaksi kissaa. Olisi hyvä, että asunto olisi isompi, jotta niillä olisi enemmän tilaa juosta ja leikkiä.

– Muuttaminen on kuitenkin sen verran työlästä, että tuskin ainakaan vielä vuoteen olen asunnosta lähtemässä.

Fakta Minitalojen kysyntä kasvaa Ensimmäiset minitalot Suomessa on rakennettu reilu vuosikymmen sitten. Minitalot heijastelevat globaaleja trendejä: ekologisuutta ja minimalistisuutta. Suurimpina syinä suosion kasvuun ovat kohonneet asuntojen hankintahinnat sekä kallistuneet asumiskustannukset. Muidenkin asuntojen määrä on viime vuosina lisääntynyt, mutta eniten pienten asuntojen. Vuonna 2021 yli 819 000 asuntokuntaa asui kaksioissa, yli 521 000 kolmioissa ja lähes 400 000 yksiöissä. Yksin asuvia oli lähes 1,3 miljoonaa vuonna 2021. Heistä suurin osa asui kaksioissa. Yksiöissä asui myös yli 33 000 kahden hengen asuntokuntaa. Kymmenen vuotta aikaisemmin (2011) yhden hengen asuntokuntia oli vähän yli miljoona ja yksiöitä 333 000. Lähde: Remax Powerin myyntijohtaja Tuuli Almila-Enroth, Tilastokeskus

