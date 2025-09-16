Paikallisuutiset
Tämä tarina on totta ja tapahtui eräänä iltana Vuolijoen Pentinpurolla – kainuulainen sisupussi ei silti anna periksi
Vuolijokelainen Armi Juntunen asuu yksin talossaan noin 40 kilometrin päässä Kajaanin hälystä. Mitä siellä oikein tapahtui?
Siinä se sitten meni. Hartaasti odotettu ja itse rakennettu, ikioma uima-allas.
Ja siitä se sitten meni, nimittäin hirvi. Nuori uros juoksi pellolta altaaseen ja särki yhden unelman.
Kajaanin laidalla Vuolijoen Pentinpurolla asuu Armi Juntunen. Hänellä on paljon itse tehtyjä rakennuksia pihalla, muun