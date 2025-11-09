Paikallisuutiset

Tästä verokoneeseen – Katso keskiviikkona, ketkä tienasivat Kainuussa eniten viime vuonna

Vuoden 2024 tuloverotiedot tulevat julkisiksi ensi keskiviikkona eli niin sanottuna veropäivänä. Tuoreimmat verotiedot päivittyvät Kainuun Sanomien verokoneeseen keskiviikkona 12. marraskuuta.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Verohallinnon tuoreen asennetutkimuksen mukaan 93 prosenttia suomalaisista pitää verojen maksamista tärkeänä kansalaisvelvoitteena. 89 prosenttia kokee, että verojen maksaminen on tärkeää hyvinvointivaltion rahoittamiseksi.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä