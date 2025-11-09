Paikallisuutiset
Tästä verokoneeseen – Katso keskiviikkona, ketkä tienasivat Kainuussa eniten viime vuonna
Vuoden 2024 tuloverotiedot tulevat julkisiksi ensi keskiviikkona eli niin sanottuna veropäivänä. Tuoreimmat verotiedot päivittyvät Kainuun Sanomien verokoneeseen keskiviikkona 12. marraskuuta.
Verohallinnon tuoreen asennetutkimuksen mukaan 93 prosenttia suomalaisista pitää verojen maksamista tärkeänä kansalaisvelvoitteena. 89 prosenttia kokee, että verojen maksaminen on tärkeää hyvinvointivaltion rahoittamiseksi.