Teboilin yli kymmenen kylmäasemaa menee kiinni Kainuussa – Turjanhovia Suomussalmella ei STT:n tietojen mukaan suljeta
Kainuun ainoa Teboil-huoltoasema Turjanhovi on keskiviikkona auki normaalisti.
Teboil kertoi keskiviikkona, että se valmistautuu toimintojensa alasajoon.
Kainuussa on useita kylmäasemia ja yksi kattava huoltoasema Teboil Turjanhovi Suomussalmella.
Teboil Turjanhovin kauppiaat eivät kommentoi Kainuun Sanomille, miten huoltoasemalle käy. Kauppiaina toimivat Satu ja Petri Mäkeläine