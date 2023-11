Mielipiteet

Tekijät vastaavat: Musiikkinäytelmä kunnioittaa Hallan Ukon elämäntyötä

Kainuun Sanomat

Koska Kainuun Sanomien (7.11.) julkaisemassa mielipidekirjoituksessa mainittiin allekirjoittaneiden nimet, haluamme tuoda julki seuraavaa.

Vuonna 2010 teimme anomuksen Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahastolle apurahasta näytelmän käsikirjoituksen tekemiseksi. Työryhmään asiantuntijajäseneksi pyysimme kotiseutuneuvos Kalle Juntusen, joka suostui pyyntöömme ja jolta saimme arvokasta tietoa Hallan Ukon elämästä ja toiminnasta. Apuraha meille myönnettiin.

Käsikirjoituksen tekemiseen saimme myöhemmin apua Hallan Ukon sukulaisilta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lokakuussa 2010 pidettiin Kallen Juntusen kutsumana keskustelutilaisuus, jossa oli mukana sukuseuran jäseniä ja Hallan Ukon suvun edustajia. Tuossa kokouksessa Kalle Juntunen ilmoitti, että hän ei ole käytettävissä näytelmän teossa, eikä hänen nimensä saa esiintyä asian yhteydessä. Näin on toimittu. Toisin kuin kirjoituksessa väitetään, Kalle Juntusen nimeä ei ole käytetty mainonnassa.

Mitä itse näytelmään tulee, niin kirjoittajat ovat arvostelleet sitä pelkästään käsikirjoituksen perusteella.

Käsikirjoitushan on vasta pohja, josta ohjaaja muokkaa näytelmän, jonka katsoja kokee näyttelijöiden ja muusikoiden esittämänä. Johtopäätösten tekeminen pelkän tekstin pohjalta on vaillinaista.

Emme tunnista kirjoittajien mainitsemia asioita käsikirjoituksesta. Teemme aihetta kunnioittavaa ja juhlistavaa musiikkinäytelmää, jonka keskiössä on Hallan Ukon, Juho Alfred Heikkisen elämä ja teot. Näytelmän ensi-ilta on 6.12. Sen jälkeen on arvioiden vuoro.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Seppo Kämäräinen

käsikirjoittaja

Eero Juntunen

tuotantovastaava