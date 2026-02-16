Paikallisuutiset

Tekoälyä voidaan käyttää tulevaisuudessa entistä tarkempaan maatilan eläinten hyvinvoinnin tarkkailuun. Kuva: arkisto.

Tekoäly auttaa jo nyt lehmien elämää – Ristijärveläisen Tervolan tilan karjalla on käytössä älykaulapannat

Kainuun maatalous kaipaa uusia investointeja ja rohkeita päätöksiä. Tulevaisuutta haarukoitiin MTK:n seminaarissa Kajaanissa.

Elisa Korhonen Kainuun Sanomat

Ristijärveläisen Tervolan maitotilan Ville Kemppainen kertoo, että älylaitteita käytetään jo nyt maatilalla karjan hoidossa. Lehmät käyvät robotilla lypsyllä omia aikojaan. Niillä on myös älypannat kaulassa, jotka mittaavat lämpötilaa, märehtimistä ja sitä miten lehmä liikkuu ja syö.

Kemppainen selit