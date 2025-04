Mielipiteet

Tekstarit: ”Äänestäjät antoivat nyt palautteen”

Kainuun Sanomat

Halla-aholainen perussuomalaisuus on perustunut epäasialliseen kielenkäyttöön somessa. Maahanmuuttajia on haukuttu jopa rasistisesti ja vihapuhetta on ollut paljon. Yleä on haluttu ajaa alas. Perussuomalaiset ja kokoomus pettivät myös eduskuntavaalilupauksensa ja ovat toteuttaneet EK:n toivelistaa.