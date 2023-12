Mielipiteet

Tekstarit: ”Entisajan joulunvietossa ei ollut rellestyksen makua”

Kainuun Sanomat

Entisajan joulunvietossa ei ollut rellestyksen makua. Ruokaa tosin oli runsaasti, mutta kaikki oli kotona valmistettua. Huoneiden siisteys oli tärkeä asia. Lahjoja eivät saaneet muut kuin äiti ja isä ja minä nuorimpana - tosin vain yhden. Äiti sai yöpaidan ja isä kamman ja pikku peilin. Joulusta jäi silti kauniit muistot, jotka eivät haalistu koskaan.

Kummallista Puoli7-ohjelmassa sekin, että Kekäläinen suorastaan vaatii äänestämään ohjelmaansa! Ohjelmanhan pitäisi osoittaa hyvyytensä pitkin kautta, ettei tarttis mankua.

Lukiovertailu osoitti jälleen, että suuri ei ole kaunista. Jättiryhmillä ja muilla säästöillä ei tuloksia saada aikaan. Nuoret asetetaan eriarvoiseen asemaan. Abba

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mitä merkitystä on tuommosella asialla kuten koirarekisteri. Kuka vaivautuu vapaaehtoiseen ilmoitukseen, varsinkaan koirarakkaat? Tämä olisi hyvä lähtökohta yleiseen koiraveroon ja siltä osin vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin. Kaikkihan maksaa veron

On turha väittää, että Marinin hallitus olisi Suomen velkaantumisen syy. Viimeiset 15 vuotta kaikki hallitukset ovat ottaneet velkaa, ja tämäkin hallitus vain lisää velkaa. Vaaleissa luvattiin lopettaa velan otto ja tässä sitä ollaan.

Monen sortin kiusaamista kouluissa tapahtuu. Minulle aikoinaan opettaja sanoi: Pentti on muuten hyvä oppilas, vaikka sillä on niin pyörivä pää! No, pyörivästä päästä on hyvä etu, hakiessa metsästä joulukuusta, etenkin naapurin metsästä. Pentti Mankinen, Kainuun kirjailijoiden maksava jäsen

Nyt pitäisi lähiaikana äänestää Suomen eroa EU:sta. Homma alkaa mennä selvästi sekoiluksi yhteisesti sovituista säännöistä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kun Mainilan laukaukset eivät enää oikein toimi, niin Putin otti muka nämä pakolaiset pelinappuloikseen ja pakotti Suomen sulkemaan rajansa niin kuin tämä ruoja toivoi, ja tästähän seuraa suomen venäläisille hankaluuksia, kun eivät pääse käymään Venäjällä. Jos tilanne kärjistyy, niin kuin Putin toivoo, niin tämä ruoja tulee muka vapauttamaan Suomen venäläiset. Valtakunnan tarkkailija

Kyllä valtiovarainministeriön kovia taloudellisia arvoja edustavat virkamiehet ovat nyt tyytyväisiä. Ovat saaneet ministerin joka noudattaa täysin heidän tahtoaan ja puhuu heidän kieltään. Missä ovat ministerin omat linjaukset?

Otanmäen hammashoitola lakkautetaan, kun ei ole asiakkaita. Täällä olisi ollut yksi, joka on aina valmis yhden satakilometrisen ajamaan hoidon perässä.

Toivottavasti eduskunnasta vielä löytyy 67 järjissään olevaa kansanedustajaa, jotka torppaisivat tuon mielettömän DCA -sopimuksen! Sillä mitään tuhoisampaa suunnitelmaa ei ole Suomen historiassa koskaan edes esitetty - saati toimeen pantu! Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu