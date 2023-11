Mielipiteet

Tekstarit: ”Jo on aikoihin eletty: presidentiksi media markkinoi huuliveikkoa, vitsiniekkaa, jopa brittihumoristia”

Kainuun Sanomat

Tavallinen vertti kun myöhästy kellokortin leimauksessa minuutin, niin sen seurauksena meni kymmenys tuntirahasta. Arkadianmäelle soisin kyseisen aparaatin ilmestyvän. Se motivoisi valtiopäivämiehiä ja naisia osallistumaan tehtäviinsä, mihin ovat kielipitkällä halunneet. Ensimmäinen tehtävä, jossa kaikki olivat paikalla oli palkankorotus. Näin K.Össi

Jo on aikoihin eletty: presidentiksi media markkinoi huuliveikkoa, vitsiniekkaa, jopa brittihumoristia. Ei tarvita pelleä, sillä tarjolla on asiaosaajakin, koko Suomen presidentti, jolle koko Suomi on tärkeä ei vaan somekansan tuntema eteläinen Suomi.

Niinistölle kaivataan tasaveroista jatkajaa: Sehän on Olli Rehn, asiallinen. Ei jonninjoutavaa keikarointia

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Työnseisauksia, lakkoja - joka ikinen vuosi sama laulu. Miksei annettaisi hallituksien toteuttaa ohjelmansa ja vaihdetaan sitten hallitus vaaleissa 4 vuoden välein, jos tarvis. Viritetään demokratia ns. olympiasykliin, säästyy monet itkut ja eurot! Penkkiurheilija