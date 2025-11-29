Paikallisuutiset
Terrafamen uusi toimitusjohtaja Antti Koulumies haluaa työskennellä ratkaisujen puolella – ja vihreä siirtymä on ratkaisun ytimessä
Työ akkukemikaalien ja kriittisten mineraalien parissa sopii ilmastonmuutoksesta huolissaan olevalle kolmen lapsen isälle, joka tekee työnsä mieluiten liikkeessä ja puhelimen välityksellä.
Ajaessa kohti Talvivaaran huippua, syksyinen maa on kauniissa kuurassa ja aurinkokin pilkahtelee pilvien lomasta. Aamu on aikainen mutta päivän mittaan alueen valtavat bioliuotuskasat lämmittävät ilmaa niin, että sankka sumu peittää kaikki näkymät vaaralta.
Terrafamen uusi toimitusjohtaja Antti Koulu