Kuntosalitestaaja Niina Leinonen ottaa laitetta kahvoista kiinni. Leinonen tarkasteli kajaanilaisia kuntosaleja erityisesti aloittelijan silmin. Kuva: Miika Manninen

Testasimme Kajaanin kuntosaleja – väljyys ja monipuolisuus ratkaisivat

Millä kuntosalilla on kattava laitevalikoima, ja mitä saliharjoittelu maksaa? Kainuun Sanomat arvioi viisi kajaanilaista kuntosalia.

Miika Manninen Kainuun Sanomat

Kiinnostaako sinua kuntosaliharjoittelu, mutta et tiedä, mistä aloittaa? Kainuun Sanomat kävi läpi kajaanilaisia kuntosaleja kahden vapaaehtoisen testaajan kanssa ja ynnäsi salien plussat ja miinukset.

Halusimme testiin sekä liikunnan ammattilaisen että kuntoilusta kiinnostuneen aloittelijan näkemykset, joten pyysimme kuntosalitestaajiksi Kainuun liikunta ry:n terveysliikunnan asiantuntijan Matias Ronkaisen ja kuntosalitreenaamisesta kiinnostuneen kajaanilaisen Niina Leinosen. Leinonen työskentelee järjestelmäkonsulttina Innofactor Oyj:llä. Hänellä ei ole aiempaa kokemusta kuntosalitreenaamisesta.

Testikierroksella kiinnitimme huomiota kuntosalien laitevalikoimiin ja laitteiden käyttöönoton helppouteen, salien harjoittelumukavuuteen, salien yleiseen siisteyteen ja siihen, miten helppoa aloittelijan on aloittaa harjoittelu.

Sanallisen arvion lisäksi testaajat antoivat jokaiselle kuntosalille yleisarvosanan, jossa on huomioitu kaikki vertailun osa-alueet.

Millaiset arviot testaajat antoivat kuntosaleista?

Ronkainen ja Leinonen ottavat haltuun ilmanpaineella toimivaa laitetta Kaukaveden kuntosalissa. Kaukavesi tarjoaa hyvät harjoittelumahdollisuudet erityisesti ikäihmisille. Kuva: Miika Manninen

Kaukaveden kuntosali

Jokikatu 5

Perustiedot: Kaukaveden kuntosali tarjoa kuntosalipalveluita. Samassa rakennuksessa on myös uimahalli, jonka palvelut täytyy maksaa erikseen. Saunan ja suihkutilan käyttö kuuluu kuntosalimaksuun. Sali on avoinna Vesiliikuntakeskus Kaukaveden aukioloaikoina. Kaukavesi on Kajaanin kaupungin omistama vesiliikuntakeskus.

Harjoitteluvälineet: Laitevalikoima on suppea, mutta tavalliselle kuntoilijalle laitteita löytyy riittävästi. Ilmanpainelaitteiden määrä korostuu, mutta tarjolla on myös painopakkalaitteita, taljalaitteita ja vapaita painoja. Tilan pieni koko rajaa valikoimaa, ja toiminnallisen harjoittelun mahdollisuus jää vähäiseksi. Päälihasryhmät pystyy kuitenkin käymään läpi. Laitteiden käytön opastus on tämän vertailun paras, sillä käyttöohjeet ovat sekä kuvina että teksteinä.

Harjoittelumukavuus: Laitteet on sijoiteltu lihasryhmittäin loogisesti, joten salilla pystyy tekemään kiertoharjoittelua. Tilan pienuus näkyy ahtautena laitteelta toiseen liikuttaessa, mikä vielä korostuu ruuhka-aikoina. Laitteella ollessa harjoittelulle on kuitenkin riittävästi tilaa, joskin laitteiden sijoittelu on yksityisyyden kannalta puutteellinen.

Kenelle: Erityisesti aloittelijalle tai peruskäyttäjälle sopiva. Painoilmalaitteiden suuri osuus sopii erityisesti iäkkäille harjoittelijoille.

Siisteys: Salin yleisilme on siisti, mutta tilan ahtaus aiheuttaa sen, että salilla alkaa helposti näkyä, jos esimerkiksi painoja ei laiteta takaisin telineisiin. Pukuhuoneet ovat uimahallin kanssa yhteiset ja hyvin siistit, sillä siistijät käyvät tilat läpi usein.

Hinta: 10 kerran sarjalippu 64 euroa (aikuinen)

Arvosana: 3/5

Balancen kuntosalin harjoittelumahdollisuudet ovat todella laajat. Kuva: Miika Manninen

Balance

Veturitie 1

Perustiedot: Kuntokeskus Balance tarjoaa kuntosalipalveluita, ryhmälikunta ei kuulu valikoimaan. Salin valmentajilta voi kuitenkin tiedustella ravinto-ohjelmia ja räätälöityjä harjoitteluohjelmia sekä salille että kotiin. Sali on avoinna ma-su kello 05–24.

Harjoitteluvälineet: Salilla on erittäin monipuolisesti laitteita ja harjoittelumahdollisuuksia monenlaiseen harjoitteluun: paineilmalaitteita, painopakkalaitteita ja vapaita painoja. Toiminnallisen harjoittelun välineitä ja vapaita painoja on hyvin kattavasti. Samantyyppiseen harjoitteluun tarkoitettuja laitteita on paljon, mikä vähentää jonottamista ruuhka-aikana. Laitteiden käyttöohjeet varsinkin salin alkuosassa aerobisen alueen lähellä ovat hyvin selkeät ja yksityiskohtaiset, mikä helpottaa aloittelijaa ottamaan laitteen nopeasti haltuun. Osa laitteista on uudempia, osassa näkyy jo selkeästi käytön tuomaan kulumaa.

Harjoittelumukavuus: Salin harjoittelualueiden jako on sinänsä toimiva, ja aloittelijoille paremmin soveltuvat harjoittelualueet ovat lähellä pääovea ja raskaampi punttiosasto on salin takaosassa. Salin yleisilme on kuitenkin ”täysi”, mikä aiheuttaa sen, että henkilökohtainen harjoittelurauha ei ole ihan yhtä hyvä kuin muilla kaupallisia saleilla. Toisaalta tila on myös suuri, joten sinne mahtuu paljon erilaisia laitteita.

Kenelle: Salilta löytyy runsaasti mahdollisuuksia aloittelijalle, mutta haastetta myös pidempään harjoitelleelle. Salilla pystyy tekemään erikoisempiakin harjoitteita.

Siisteys: Salin yleisilme on hieman sotkuinen. Pukuhuoneessa oli vertailun aikana roskia lattialla ja salin puolella tavararöykkiöitä lattialla. Naisten pukuhuonetta on selkeästi mietitty käyttäjiä varten, sillä sieltä löytyvät meikkipeilit ja hiustenkuivaajat, jotka mahdollistavat treenien jälkeisen laittautumisen esimerkiksi töihin. Naisten suihkukoppeja on kaksi ja ne oli sijoitettu liian keskeiselle paikalle, mikä hieman laskee yksityisyyden tunnetta.

Hinta: Kuntosalikortti 55 euroa/kk

Arvosana: 3,5/5

EasyFitin kuntosali on uusi, joten laitteet ovat hyvässä kunnossa. Kuva: Miika Manninen

EasyFit

Betonitie1

Perustiedot: Kuntosaliharjoittelun lisäksi EasyFit tarjoaa ryhmäliikuntaa sekä livenä että virtuaalisesti, valmennusta, premium-studioita, virtuaalisen SkillBox-treenitilan ja online-treenikirjaston. Kaikki palvelut eivät sisälly peruskuntosalimaksuun. Sali on avoinna kello 04–24.

Harjoitteluvälineet: EasyFitillä on tarjolla hyvin monipuolinen valikoima kuntosalilaitteita, jotka on sijoitettu tilaan lihasryhmittäin, joten treenaaja voi tehdä kiertoharjoittelua. Laitteiden sijoittelussa on huomioitu, että laitteen vieressä on samantyyppiseen harjoitteluun korvaavia laitteita, mikä vähentää jonottamista ruuhka-aikana. Aloittelijan näkökulmasta laitteita on riittävästi, ja salilta löytyy levypainoja, painopakkalaitteita sekä myös vapaapaino-osasto, jossa on riittävästi ja monipuolisesti tankoja ja painoja. Laitteet ovat kohtuullisen helppokäyttöisiä, eivätkä vaadi kovin suurta opastusta. Laitteiden opasteet ovat yksinkertaiset, mutta ne voisivat aloittelijan näkökulmasta olla paremmat, jotta laitteiden käyttöön pääsee nopeammin kiinni. Kyseessä on suhteellisen uusi kuntosali, joten laitteet ovat todella hyvässä kunnossa.

Harjoittelumukavuus: Tila on riittävän kokoinen ja laitteiden sijoittelu on riittävän väljä, joten liikkumis- ja harjoittelutilaa on riittävästi. Hyvän sijoittelun ansiosta harjoittelijat eivät ole harjoitellessaan kasvokkain, mikä lisää yksityisyyden tuntua ja mahdollistaa harjoittelurauhan.

Siisteys: Pukuhuoneet ovat siistit, joskin niissä on hieman ”koulupukkarin” tuntua. Salin kokonaisilme on siisti. Tilan väri-ilme on sopivan rauhallinen ja kokolattiamatto tekee salissa liikkumisen hiljaiseksi. Vaikka tila on hallimainen, salin sisustus ja ilme on saatu miellyttäväksi.

Kenelle: Monipuolisen välinevalikoiman takia sali palvelee hyvin sekä aloittelijoita että pidempään kuntoharjoittelua harrastaneita. Salilla on mahdollisuus nousujohteiseen ja pitkäkestoiseen harjoitteluun.

Hinta: Peruspaketti kuntosalille 36,90 euroa/kk

Arvosana: 4/5

LadyLinen kuntosali on tilana hieman sokkeloinen, mutta se tarjoaa juuri tästä syystä yksityisyyttä. Kuva: Miika Manninen

LadyLine

Lönnrotinkatu 18

Perustiedot: LadyLine tarjoaa kuntosalipalveluiden lisäksi ryhmäliikuntaa, virtuaalitunteja, infrapunasaunan ja personal trainer -palveluita. Virtuaalitunnit ovat asiakkaiden käytössä, kun salissa ei ole ohjattua toimintaa. Kuntosali on avoinna kulkuavaimella päivittäin kello 5–23.

Harjoitteluvälineet: Laitevalikoima on suppea. Esimerkiksi painopakkalaitteiden valikoima ei ole yhtä monipuolinen kuin muilla kaupallisilla kuntosaleilla, joskin taljalaitteilla voi tehdä monipuolista treeniä. Keskivartaloharjoittelua varten ei ole juurikaan laitteita, joten kyseiset harjoitteet täytyy tehdä vapailla painoilla. Perusharjoittelijalle löytyy silti riittävästi laitteita ja laitevalikoima on aloittelijan kannalta riittävä. Aloittelijalle suppealla valikoimalla aloittaminen on myös selkeää, eikä harjoittelija ”tukahdu” laitteiden paljouteen. Vapaapainoharjoittelu tapahtuu salin alakerrassa kahdessa erillisessä tilassa, joista löytyy tankoja ja käsipainoja. Laitteiden käyttöohjeet ovat pääsääntöisesti kuvaohjeita, mutta laitteet on silti aloittelijan kannalta helppo ottaa haltuun, koska ne ovat helppokäyttöisiä. Salin laitevalikoima mahdollista tavoitteellisenkin harjoittelun, mutta silloin joutuu käyttämään hieman mielikuvitusta.

Harjoittelumukavuus: Laitteet on järjestetty loogisesti lihasryhmittäin. Tila on hieman sokkeloinen, mutta se tuo samalla harjoitteluun myös yksityisyyttä, koska tila ei ole avoin. Laitteita ei ole sijoitettu liian tiiviisti, joten yksilöllinen harjoittelutila on riittävän suuri.

Kenelle: LadyLine on naisille suunnattu harjoitteluympäristö, ja palvelu- ja laitevalikoima on myös suunnattu selvästi kohderyhmälle. Sali on tarkoitettu niille, jotka haluavat helppoa alkua saliharjoittelulle.

Siisteys: Tiloista näkee, että ne ovat iäkkäät, mutta sali on puhdas ja siisti. Laitteet ovat hyvässä kunnossa ja kohtuullisen uusia. Pukuhuoneisiin on selkeästi panostettu myös sisustuksen osalta, sillä seinillä on muun muassa ruusutapetit. Suihkutilat eivät tässäkään olleet kovin yksityiset. Naisena salille on helppo lähteä harjoittelemaan, koska on naisille suunnattu kuntoiluympäristö.

Hinta: kuntosaliasiakkuus 53 euroa/kk

Arvosana: 4

SixQ:n kuntosalissa testaajia viehätti se, että tilaa käytetään monipuolisesti hyödyksi. Kuva: Miika Manninen

SixQ

Koskikatu 1

Perustiedot: SixQ tarjoaa kuntosalipalveluiden lisäksi valmennus- ja personal trainer -palveluita sekä ryhmissä toteutettavaa Training for Warriors -harjoittelua. Sali on avoinna jäsenavaimella kello 05–23.

Harjoitteluvälineet: Painopakkalaitteita on monipuolisesti ja riittävästi, samoin vapaan painon harjoittelualuetta. Laitteita ja painoja löytyy monipuolisesti erilaisille harjoittelijaryhmille. Laitteista löytyvät kuvalliset käyttöohjeet, mutta vähän sanallisia ohjeita, joten ensimmäisellä käyttökerralla voi joutua miettimään. Laitteet ovat hyvässä kunnossa, eikä niissä näy suurta kulumaa.

Harjoittelumukavuus: Tila toimii hyvin ja on mukavan väljä. Tiloja ei ole ahdettu täyteen, minkä takia siellä on myös helppo liikkua. Kuntosalilla on neljä erillistä tilaa, joihin on sijoitettu erikseen aerobiset laitteet, kuntosalilaitteet, vapaat painot ja toiminnallisen harjoittelun tila. Tämä luo harjoitteluun viihtyisyyttä ja yksityisyyttä, koska kaikki harjoittelijat eivät ole samassa tilassa. Vapailla painoilla harjoittelevien kolina ei esimerkiksi häiritse kuntosalilaitteilla harjoittelevia. Laitepuolella laitteet on suunnattu siten, että harjoittelijat eivät harjoittele kasvot vastakkain, mikä lisää yksityisyyden tuntua.

Kenelle: Salilla on tarjolla monipuolisia mahdollisuuksia aloittelijasta pidempään harjoitelleille ja laitevalikoima palvelee hyvin eri tasoilla olevia harjoittelijoita.

Siisteys: Siisteys on hyvällä tasolla ja tavarat ovat omilla paikoillaan. Pukuhuoneosasto on tämän vertailun paras. Pukuhuoneet ovat viihtyisät ja siistit, niissä ei ole roskia. Suihkut ovat selkeästi omissa erillisissä paikoissa, mikä lisää suihkussa käymisen yksityisyyttä.

Hinta: Kuntosalijäsenyys 40,50 euroa/kk

Arvosana: 4,5/5

Pyysimme vertailuun mukaan myös Kuntokeskus Liikun ja Body-Centerin. Liikku suhtautui vertailuun myönteisesti, mutta aikatauluongelmien takia jäi kuitenkin vertailusta pois. Body-Center arvioi poikkeavansa tyylillisesti vertailun muista kuntosaleista, joten yritys jättäytyi vertailusta itse pois.