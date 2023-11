Paikallisuutiset

25 vuotta sitten perustettu sauvakävelyryhmä lenkkeilee edelleen säännöllisesti, vaikka alkuperäisistä jäsenistä vain Esa Tähtinen on aktiivisesti mukana. Kuva: Jussi Pohjavirta

Tuhansia kilometrejä ja satoja lenkkejä Vimpelin poluilla – ’’Sauvakävelypiikkejä ja lenkkareita on kulunut ihan jumalaton määrä’’

Tällä hetkellä pääosin eläkeläisistä koostuva sauvakävelyryhmä on käynyt säännöllisesti lenkillä Vimpelissä jo 25 vuoden ajan. Nyt ryhmän perustaja ja 500 lenkillä mukana ollut Esa Tähtinen on palkittu Kainuun Liikunnan hopeisella ansiomerkillä.

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Tiistaiaamuna, hieman yli yhdeksän aikaan Kajaanin Vimpelin parkkipaikalle on kokoontunut joukko miehiä. Miesjoukkio on harmaantunut, mutta asusteista päätellen he kaikki ovat aktiivisia liikkujia. Useimmilla on päällään tuulipuku ja kaikki pitelevät käsissään kävelysauvoja.

Aktiivisimmat urheilijat