Vuokatinrinteiden toimitusjohtaja Lauri Suutarinen kertoi tällä viikolla kaiken olevan valmista lumetusta varten. Kuva: Leila Arffman

Tykit laulavat Vuokatinrinteillä ja Ukkohallassa ‒”Pyrimme lisäämään elämyksellisyyttä”

Rinteiden lumetus on aloitettu tällä viikolla Vuokatissa ja Ukkohallassa. Vuokatinrinteiden toimitusjohtaja Lauri Suutarinen toivoo, että tulevalla kaudella laskettelun pariin löytäisivät uudet sekä passiiviset harrastajat.

Valmistautuminen tulevaan kauteen Vuokatissa on lunta vaille valmiina.

– Toimintamme on aika lailla vuosikalenterin mukaista. Tehdään viimeisiä huoltoja, hissit on tarkastettu ja kalusto on valmiina tulevaan kauteen. Lumetus on aloitettu. Vuokraamoon tulee myös iso kasa uutta tavaraa, kertoo Vuokatin