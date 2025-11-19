Ihmiset
Ukkohallassa sijaitsevan Hotel Ukkiksen katon alta löytyy paljon muutakin kuin pelkkä hotelli
Matkailukeskuksessa pitää olla palveluita, sanovat Hotel Ukkiksen yrittäjät. Sitä he pyrkivät tuomaan myös enemmän esille.
Hyrynsalmen Ukkohallassa aloittaneet uudet yrittäjät Ulla Sederlöf, Tomi Utti ja JP Salonen haluavat tehdä jokaisen alueelle saapuvan matkailijan lomasta unohtumattoman elämyksen vuoden jokaisena päivänä. Tavoitteena on, että Ukkohalla ei olisi pelkästään pysähdyspaikka Lappiin suuntaaville matkaili