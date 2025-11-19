Ihmiset

Ukkohallassa sijaitsevan Hotel Ukkiksen katon alta löytyy paljon muutakin kuin pelkkä hotelli

Matkailukeskuksessa pitää olla palveluita, sanovat Hotel Ukkiksen yrittäjät. Sitä he pyrkivät tuomaan myös enemmän esille.

Hotel Ukkiksen yrittäjät Tomi Utti ja Ulla Sederlöf pyörittävät hotellin lisäksi kelkkavuokraamoa ja tarjoavat safaripalveluita. Kolmantena yrittäjänä toimii kuvasta puuttuva JP Salonen. Kuva: Marjut Lehto
Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hyrynsalmen Ukkohallassa aloittaneet uudet yrittäjät Ulla Sederlöf, Tomi Utti ja JP Salonen haluavat tehdä jokaisen alueelle saapuvan matkailijan lomasta unohtumattoman elämyksen vuoden jokaisena päivänä. Tavoitteena on, että Ukkohalla ei olisi pelkästään pysähdyspaikka Lappiin suuntaaville matkaili

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä